Вже триває робота над його візитом.

Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц планує відвідати Україну одразу після свого вступу на посаду канцлера Німеччини.

Як пишуть WELT та Politico, посилаючись на джерела в Берліні та Брюсселі, Мерц представлятиме країну під час візиту до Києва, якщо буде обраний вчасно. Можлива поїздка нового канцлера запланована на початок травня, зараз вона перебуває на стадії підготовки:

"Очікується, що окрім Мерца, у зустрічі візьмуть участь інші високопоставлені глави урядів, такі як президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск"ю.

Україна збирає європейських лідерів

Раніше ЗМІ повідомили, що Україна запросила європейських лідерів відвідати Київ 9 травня, щоб продемонструвати єдність. Це може стати символічною відповіддю на парад у Москві, який Росія використовує для просування своєї пропаганди та легітимації війни проти України.

Відео дня

За даними ЗМІ, цього дня до Москви можуть прибути із візитом північнокорейський диктатор Кім Чен Ин та лідер Китаю Сі Цзіньпінь.

Нагадаємо, в 2023 році Україна офіційно перенесла святкування Дня Європи на 9 травня, щоб підкреслити свій європейський вибір і дистанціюватися від радянської традиції відзначення "Дня перемоги".

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