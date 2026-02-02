У Києві та в області запровадили екстрені відключення електроенергії

У ДТЕК нагадують, що під час аварійних відключень графіки не діють.

У Києві та Київській області застосовані екстрені відключення світла. Наразі графіки погодинних відключень електроенергії не діють, повідомляє Telegram-канал ДТЕК.

"Київ та Київщина. За командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення", - зазначається у повідомленні.

У ДТЕК нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

31 січня у різних містах сталися масштабні аварійні відключення електроенергії, через що тимчасово зупинився електротранспорт. У Києві та Харкові тимчасово не працювало метро, а в інших містах не курсували тролейбуси та приміські електропоїзди.

Ексочільник "Укренерго" Володимир Кудрицький зауважив, що масові відключення електроенергії стали наслідком серйозної каскадної аварії в енергосистемі, але технічно це не був національний блекаут.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що причиною аварії в енергосистемі, наймовірніше, стала погода, а саме - зледенілі лінії електропередач.

При цьому директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що вчасні заходи не дали Україні зірватися у блекаут після технологічного порушення в енергетичній системі 31 січня.

