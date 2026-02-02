Британія може платити ЄС за постачання зброї Україні в рамках кредиту на €90 млрд, - FT

Єврокомісія пропонує включити Велику Британію до списку партнерів, у яких Київ може закуповувати зброю.

Європейський союз розглядає можливість стягнення фінансового внеску з Великої Британії для отримання доступу до контрактів на постачання озброєння Україні в межах кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела.

За пропозицією Єврокомісії, Україна зможе використати дві третини кредиту переважно для купівлі зброї у себе, у країнах ЄС та ЄАВТ, а закупівлі у третіх держав допускаються лише у разі відсутності альтернатив або значного скорочення термінів поставки.

Група країн, зокрема Німеччина, Нідерланди та Польща, наполягає, щоб Велика Британія була включена до переліку партнерів, у яких Київ може закуповувати озброєння. Це охоплюватиме системи перехоплення, ракети, безпілотники та винищувачі.

Відео дня

Франція пропонує, щоб Лондон сплатив частину витрат, пов’язаних із кредитом, який Комісія оцінює приблизно в 20 мільярдів євро. За словами джерел, якщо посли ЄС погодяться, Єврокомісія домовиться з Лондоном про справедливу фінансову участь у схемі.

Це стане другим випадком, коли ЄС пропонує принцип "плати за гру" Великій Британії після провалу переговорів щодо приєднання Лондона до схеми позик Security Action for Europe (SAFE) на 140 мільярдів євро минулого року.

Представники ЄС та Великої Британії проведуть нові переговори для узгодження умов, що дозволять Лондону більшу участь у програмах ЄС, спрямованих на поглиблення військової та економічної співпраці.

Кредит на 90 мільярдів від ЄС – це треба знати

Нагадаємо, що в грудні 2025 року Європейський Союз ухвалив рішення щодо надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Відтак, Україна буде зобов’язана повернути ці кошти лише після того, як Росія виплатить репарації.

У січні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз має намір розділити 90 мільярдів євро, схвалених для України, на дві частини: одну третину для загального бюджету та дві третини для військових поставок.

Європейський Союз планує надати Україні перший транш з кредиту на 90 мільярдів євро вже у квітні, повідомив європейський комісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс у соцмережі X.

Вас також можуть зацікавити новини: