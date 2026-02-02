Можуть перебувати у засідці: у Повітряних силах розповіли про найпідступніші засоби ураження РФ

Однією з найбільших складностей у перехопленні, наприклад, балістичних ракет типу "Іскандер-М" є їхня траєкторія польоту.

Наземні комплекси "Іскандер" є одними з найпідступніших засобів ураження РФ, адже вони створюють критично коротке вікно для захисту та укриття цивільних. Про це РБК-Україна розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

За його словами, однією з найбільших складностей у перехопленні балістичних ракет типу "Іскандер-М" є їхня траєкторія польоту. Такі ракети заходять на ціль майже вертикально, з надзвичайно великою швидкістю та одночасними маневрами, що ускладнює розрахунок точки перехоплення. Система Patriot працює в автоматичному режимі, однак має дуже обмежений час - лише кілька секунд, поки ракета перебуває в зоні ураження, яка для балістики становить близько 25 кілометрів, для крилатих ракет чи літаків - до 150, якщо є радіолокаційна видимість.

"Отже, беремо для балістики - 25 кілометрів. І потрібно в ті короткі секунди, коли ракета входить у зону ураження комплексу Patriot, виявити ціль і вирахувати точку сходження зенітної ракети Patriot з ворожою ракетою. Але коли Іскандер-М робить так звані коливання, маневри, рухи - це призводить до того, що системі важко визначити з цю точку сходження. І тут може бути певна проблематика", - розповів Ігнат.

Він зазначив, що про цю проблему українська сторона інформувала партнерів ще понад рік тому з метою подальшого вдосконалення комплексів ППО, оскільки Росія постійно змінює тактику.

Водночас він підкреслив, що українська ППО продовжує демонструвати високі результати. Окрім "Іскандерів", Повітряні сили збивають також ракети С-300 і С-400, які Росія застосовує у ролі ударних, намагаючись зберегти дорожчі боєприпаси. Також фіксується використання ракет Х-22 та Х-32, що летять за балістичною траєкторією. Раніше окупанти їх переважно застосовували по південних регіонах, зокрема по об’єктах у Чорному морі, зокрема по острову Зміїний, портах. Представник ПС ЗСУ зазначив:

"Нещодавно аж 12 таких ракет було випущено по Києву. Бойова частина кожної з них - близько тонни. Дев'ять було збито. Це безпрецедентний випадок, який дійсно заслуговує на увагу і подяку нашим воїнам, що перехопили ці ракети. І, до речі, до цього з понад 400 таких ракет, запущених за весь період до цього випадку, було перехоплено лише три".

Особливості російських атак

Говорячи про зміну структури російських атак, Ігнат зазначив, що співвідношення крилатих і балістичних ракет помітно змінилося. Хоча крилатих ракет РФ все ще застосовує більше, у порівнянні з 2023 роком кількість балістики суттєво зросла. Однією з причин він назвав дефіцит систем Patriot та ракет до них, адже саме вони здатні ефективно збивати балістичні цілі.

Також, за його словами, у січні були виявлені уламки крилатих ракет, виготовлених уже у 2026 році, що може свідчити про проблеми Росії з виробничими темпами. Ігнат висловив сподівання, що міжнародні санкції поступово обмежують доступ РФ до критичних компонентів для виробництва ракет, дронів і авіаційної техніки.

Окремо він прокоментував активніше застосування Росією крилатих ракет "Іскандер-К". За його поясненням, ці ракети, як і балістичні "Іскандер-М", небезпечні передусім фактором раптовості. Пускові установки можуть перебувати у засідці кілька днів або швидко висуватися вночі на визначений рубіж.

"Після пуску ця ракета вже за 30 секунд перетинає кордон і входить в повітряний простір України. Тоді як про вильоти Ту-160, Ту-95 чи вихід кораблів у Чорне море ми знаємо заздалегідь, від наших партнерів", - розповів Ігнат.

Він Саме тому наземні комплекси "Іскандер" Ігнат назвав одними з найпідступніших засобів ураження, адже вони створюють критично коротке вікно для захисту та укриття цивільних. Він наголосив:

"У разі застосування "Іскандер-К" навіть при дозвуковій швидкості (600-900 км/год) ракета долітає до Київської області чи Сум, чи іншого населеного пункту за дуже-дуже короткий час. Йдеться причому як про крилатий, так і про балістичний "Іскандер". Ось у цьому полягає підступність цих наземних комплексів - що є дуже мало часу і для реагування населення, і для наших оборонців".

Удари РФ по Україні

Нагадаємо, армія РФ останнім часом застосовує проти України ракети типу "Циркон" та "Орєшнік", але відбуваються не масовані, а поодинокі пуски. Ігнат сказав, що мета таких атак - скоріше не військовий ефект, а психологічний, політичний тиск, зокрема на західних партнерів України. Військовий додав, що ПС ЗСУ не використовують назву "Орєшнік", а класифікують цю зброю як балістичну ракету середньої дальності, яка є модернізацією радянських розробок типу "Рубіж".

