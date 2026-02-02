Ігнат розповів, як нова тактика російських ударів ускладнила захист України

Росія намагається зосереджувати свої удари по 1-2 цілях.

Якщо в перші роки повномасштабного вторгнення РФ застосовувала для атак по Україні більше крилатих ракет, то останнім часом вона робить більший акцент на БпЛА та балістику.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

"Ворог значно наростив в атаках кількість ударних БПЛА. Ми бачимо щоночі понад 100 "Шахедів", "Італмасів", "Гербер", дронів інших типів, які летять вглиб країни. Крім цього, він застосовує "Молнії" та "Ланцети" по прифронтових районах. А при масованих ударах ця цифра сягає 500 і більше", – сказав Ігнат.

Він пояснив, що це все в результаті серйозно впливає на можливість України відбивати такі атаки. Особливо якщо йдеться про точкові удари РФ по одному регіону.

"Для відбиття таких атак доводиться застосовувати все, що ми маємо: зенітні ракетні комплекси, авіацію, РЕБ, МВГ, а також і дрони-перехоплювачі, про які сьогодні дуже багато розмов. Це інноваційний і раціональний спосіб збиття ворожих дронів", – додав Ігнат.

З 2025 року стало більше балістики

За його словами, якщо в перші роки повномасштабного вторгнення РФ застосовувала більше ракет під час комбінованих ударів, то в наступні роки акцент змістився у бік дронів. А починаючи з 2025 року стало більше балістики.

Наприклад, якщо говорити про Київ, каже Ігнат, то росіяни атакують його з різних напрямків: з півдня можуть летіти крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря, зі сходу – Х-101 зі стратавіації, також б'ють балістичними ракетами з Брянської, Курської, Бєлгородської областей. Плюс – БПЛА.

"Скажімо, на Київ летять всі ці засоби. І уявіть собі систему Patriot, коли вона працює проти балістики. Її радар дивиться в один бік, і він змушений перехопити ту балістичну ракету чи ракети, а їх може бути десять і більше. А з іншого боку тим часом в його напрямку "за комірець" летять крилаті ракети і "Шахеди", – пояснив він.

Українські зенітні комплекси не встигають перезаряджатися

На тлі таких атак, зазначив представник Повітряних сил, іноді українські зенітні ракетні комплекси, такі як NASAMS чи IRIS-T не встигають перезаряджатися. Крім того, на успішність відбиття атак впливає й нестача засобів ППО:

"Були моменти, коли був серйозний дефіцит цих ракет. Не відкрию таємницю: наприклад, стоїть комплекс NASAMS, а у пусковій замість шести – лише дві ракети. Бо їх, ракети, доводилося максимально розосередити для інших комплексів (пускових), щоби охопити більшу територію для захисту".

Коментуючи цілі ударів для російських окупантів, він зазначив, що вони лишаються незмінними. РФ вкотре в осінньо-зимовий період намагається залишити українців без тепла та світла.

"Агресор говорить, що нібито в такий спосіб страждають якісь військові об'єкти, наш ОПК, але ми бачимо, що в реальності страждають звичайні громадяни, особливо та верства населення, яка не може собі дозволити дорогі генератори, акумулятори, домашні станції тощо. Страждають діти, пенсіонери, малозабезпечені люди", – пояснив Ігнат.

Раніше російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, уразивши пологовий будинок. За даними очільника ОВА Івана Федорова, через російську атаку постраждали дві жінки, які перебували на огляді в лікарні.

Тим часом енергетичний експерт Володимир Омельченко заявив, що мета атак РФ по Києву – лишили столицю та область без внутрішнього та зовнішнього енергозабезпечення. За його словами, таким чином Москва намагається вплинути на жителів столиці, аби ті почали закликати владу до капітуляції.

