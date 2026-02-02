'Я б змусив усіх заплатити': Трамп різко прокоментував фінансовий колапс ООН

Президент США Дональд Трамп заявив, що здатний розв’язати фінансові труднощі Організації Об’єднаних Націй (ООН), змусивши інші країни сплачувати свої внески. Про це він розповів у телефонному інтерв’ю Politico.
Трамп зазначив, що не знав про заборгованість США перед ООН, проте впевнений у своїй здатності "дуже легко розв’язати проблему".
"Якби вони прийшли до Трампа й сказали йому, я б змусив усіх заплатити, так само як я змусив НАТО платити. Усе, що мені потрібно зробити, – це зателефонувати цим країнам… Вони надіслали б чеки протягом хвилин", – заявив колишній президент.
При цьому Трамп не уточнив, чи планують США погасити власні мільярдні борги перед ООН.
Фінансові проблеми ООН - що відомо
Як повідомляв УНІАН, ООН перебуває під загрозою "неминучого фінансового краху" через несплачені внески країн-членів організації. Генсек Антоніу Гутерреш написав листа країнам-членам, в якому закликав їх або зробити обов'язкові внески, або принаймні скасувати бюджетне правило , яке зобов’язує ООН повертати невитрачені кошти, які можна було б притримати для використання потім.
"Криза поглиблюється, загрожуючи реалізації програм і ризикуючи фінансовим крахом. І ситуація ще більше погіршиться найближчим часом", – написав Гутерріш у листі до послів країн-членів.