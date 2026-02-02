'Я б змусив усіх заплатити': Трамп різко прокоментував фінансовий колапс ООН

Він не уточнив, чи США погасить власну мільярдну заборгованість перед організацією.

Президент США Дональд Трамп заявив, що здатний розв’язати фінансові труднощі Організації Об’єднаних Націй (ООН), змусивши інші країни сплачувати свої внески. Про це він розповів у телефонному інтерв’ю Politico.

Трамп зазначив, що не знав про заборгованість США перед ООН, проте впевнений у своїй здатності "дуже легко розв’язати проблему".

"Якби вони прийшли до Трампа й сказали йому, я б змусив усіх заплатити, так само як я змусив НАТО платити. Усе, що мені потрібно зробити, – це зателефонувати цим країнам… Вони надіслали б чеки протягом хвилин", – заявив колишній президент.

При цьому Трамп не уточнив, чи планують США погасити власні мільярдні борги перед ООН.

Фінансові проблеми ООН - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ООН перебуває під загрозою "неминучого фінансового краху" через несплачені внески країн-членів організації. Генсек Антоніу Гутерреш написав листа країнам-членам, в якому закликав їх або зробити обов'язкові внески, або принаймні скасувати бюджетне правило , яке зобов’язує ООН повертати невитрачені кошти, які можна було б притримати для використання потім.

"Криза поглиблюється, загрожуючи реалізації програм і ризикуючи фінансовим крахом. І ситуація ще більше погіршиться найближчим часом", – написав Гутерріш у листі до послів країн-членів.

