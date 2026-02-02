Ігнат пояснив, на що робить ставку Україна для закриття неба від російських дронів

Одним з найраціональніших способів збиття ворожих дронів є зенітні БпЛА, зазначив представник Повітряних сил.

Сьогодні одним з найраціональніших способів збиття ворожих дронів є зенітні БпЛА, тому важливо максимально закрити ними небо. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, проблеми зі збиттям ворожих дронів існують через те, що противник будує маршрут так, щоб якомога менше його БПЛА було збито. Він також аналізує погодні умови під час атаки та інші фактори.

"У мобільних вогневих груп, звісно, радіус роботи обмежений. Крупнокаліберний кулемет - це кілометр у висоту, якщо ми говоримо про ефективну дальність. З ПЗРК - це ураження до 4 кілометрів, але ефективне 2+. Коли дрон піднімається ще вище, то перехопити його вкрай складно", - пояснив він.

Застосування дронів-перехоплювачів, стверджує Ігнат, залежить від погодних умов, а також навченості екіпажу.

"Це не одна людина, а команда: є оператор чи штурман наведення, є сапер, який буде споряджати цей дрон, виставляти його для бойової роботи. Потрібно також мати засоби для виявлення та наведення, тобто відповідні РЛС", - сказав начальник управління комунікацій.

Які дрони-перехоплювачі має Україна

Він пояснив, що дрони-перехоплювачі бувають різних типів: літакового типу, типу крила, коптерного типу. У різних виробників теж різна ефективність: дорожчі, новіші - ефективніші.

"Є дрони, які мають власне автоматичне донаведення на ціль: тобто його запускають, він долітає до цілі і перехоплює її уже сам – за цим майбутнє. Є також перехоплювачі квадрокоптерного типу – з них усі починали: це звичайні FPV-шки, якими наздоганяють ворожий дрон, передусім розвідувальні БПЛА", - зазначив Ігнат.

Тема №1 - максимально закрити небо зенітними БпЛА

Він наголосив, що масштабування цього інноваційного способу збиття відбувається по всій території України: при повітряних командуваннях створено частини, куди набирають людей для того, щоб у тилу перекривати дроновою ППО об'єкти критичної інфраструктури і міста.

"Це, власне, сьогодні в нас тема номер один - щоб максимально закрити небо зенітними БпЛА. Тому що це сьогодні найраціональніший спосіб збиття ворожих дронів після кулеметів і РЕБів. Ціна одного "шахеда" і ціна одного перехоплювача суттєво відрізняється", - стверджує Ігнат.

По-друге, за його словами, це можливість нашим виробникам не лише масштабувати виробництво, збільшивши кількість засобів ППО, але й "розвивати цю технологію, робити її значно кращою і більш технологічною". Крім того, додав він, це можуть бути інвестиції у майбутнє.

Не лише зенітні дрони

За словами Ігната, зенітні дрони потребують відносно сприятливих погодних умов для виконання завдання, адже їхнє наведення здійснюється камерою, і якщо є туман чи суцільна хмарність, то ефективність перехоплювачів близька до нуля.

"Тому ми розраховуємо не лише на зенітні дрони. У нас є зенітні ракетні комплекси – маю на увазі зараз не такі системи, які Patriot, NASAMS, IRIS-T чи SAMP/T – у нас є мале ППО, протиповітряна оборона Сухопутних військ чи, наприклад, проект FrankenSAM – коли на радянський БУК встановили американські ракети RIM-7. В цей проект входить ще декілька розробок, це спільний україно-американський проект. І це працює сьогодні доволі ефективно і відносно дешево", - розповів він.

Крім того, каже, працює і авіація – літаки, гелікоптери, хоч і для неї є погодні обмеження:

"F-16 показали доволі високу ефективність проти крилатих ракет і проти "Шахедів", вони можуть збивати їх як ракетами, так і авіаційними гарматами. У нас деякі пілоти за один виліт збивали по сім цілей. Це дуже високий показник. Наші американські колеги дивуються, як вони вийшли за такий короткий час на такий рівень професіоналізму".

Як росіяни модернізують дрони

Ігнат розповів, що більшість таких російських БпЛА, як "Шахед-131", "Шахед-136", літають, як і раніше, зі звичайним наведенням на ціль – по координатах. Але є дрони суттєво модернізовані – їх ворон не застосовує масово.

"Можливо, саме вони і потрапляють вглиб нашої країни – до столиці і західних областей. На них важко впливати засобам РЕБ, бо вони мають додатковий захист. Вони можуть мати канали управління, включаючи і сім-карти, модеми, а також і Starlink", - каже представник Повітряних сил.

На його думку, Україна має вивчати ворожі розробки, брати їх на озброєння і робити кращими, як це намагається робити противник.

Про "Герань-5"

Відповідаючи на запитання, чи фіксували Повітряні сили дрон "Герань-5" під час ударів по Україні, Ігнат зазначив, що вони здебільшого бачать цілі на моніторах:

"Збиті чи подавлені дрони, які краще вціліли, потрапляють до інституцій, які їх вивчають – вони є при Генеральному штабі, є Київський інститут судових експертиз. Ми можемо лише говорити про характер цілі в повітрі, як вона набирає швидкість, чи швидкість падає, як вона маневрує, наскільки вона є небезпечною, і який у неї імовірний радіус ураження".

Чи можна за допомогою РЕБ розвернути дрон у напрямку РФ

За словами Ігната, "таке вже було і не раз під час масованих обстрілів".

"Звісно, використовується подавлення ракет і дронів. Також є так званий "спуфінг". Це зміна координат, в результаті чого дрони можуть потрапляти на територію, звідки летіли, тобто на територію Росії. Ми навіть інколи в наших повідомленнях, коли траплялись такі випадки, в кінці зауважували, що чотири дрони повернулись", - зазначив він.

Начальник управління комунікацій додав, що цю тему використали росіяни, коли їхні дрони залетіли до Польщі:

"Вони відразу звинуватили Україну в тому, що це ми "наспуфили" ті дрони і що це наші засоби РЕБ впливали на їхній політ, бо вони нібито хотіли атакувати Галичину чи Волинь, а натомість БпЛА полетіли в Польщу".

Але насправді, каже він, більшість цих дронів залітала до Польщі через територію Білорусі, де Україна ніяк не могла впливати на характер їхнього польоту.

Реактивні дрони

Збивати реактивні дрони складно розрахунками мобільних вогневих груп, озброєних кулеметами, каже Ігнат.

"Ймовірно, що вони не будуть доступні до збиття і дронам-перехоплювачам, хіба що на зустрічному курсі якось намагатись його перехопити, тому що догнати реактивний дрон уже буде неможливо. Проти них наразі застосовуються різні наземні засоби, F-16 чи ті ж Mirage 2000 можуть їх перехоплювати", - зазначив він.

"Шахеди" у війні Росії проти Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, авіаексперт Костянтин Криволап назвав найефективніший засіб збиття "Шахедів". На його думку, це легкомоторна авіація, а також можуть допомогти аеростати. За його словами, Україна отримала близько 200 радарів від партнерів, і якщо використати аеростати з цими радарами, можна повністю перекрити весь кордон. Криволап пояснює, таким чином ми не пропустимо жодного засобу, який залітає в наш простір.

Нещодавно радник міністра оборони, експерт із систем РЕБ і зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов попередив про нову тактику "Шахедів". Йдеться про політ на наднизькій висоті в режимі ручного керування. Він додав, що Україна має технологічні рішення цієї проблеми й готова діяти.

