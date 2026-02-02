Нардеп пояснив, чи можливо відновити київські ТЕЦ після нищівних ударів РФ

Сергій Нагорняк зазначив, що відновлювальні роботи тривають.

Усі ТЕЦ Києва, які були пошкоджені внаслідок ударів Російської Федерації, можна відновити, але для цього потрібен час та відповідні ресурси. Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" заявив народний депутат, член енергетичного комітету парламенту Сергій Нагорняк, коментуючи інформацію ЗМІ про те що одна зі столичних ТЕЦ не підлягає відновленню.

За його словами, відновлювальні роботи на об’єктах наразі тривають.

"Точно всі ТЕЦ підлягають відновленню. І зараз тривають відповідні роботи для того аби всі київські ТЕЦ працювали і давали можливість передачі тепла, водопідігріву та генерації електричної енергії", - зауважив парламентар.

Відео дня

Водночас, він зазначив, що є певні питання по одній зі столичних ТЕЦ, яка отримала найбільшу кількість ударів.

"Йдеться про те, аби запустити електроцентраль. Не йдеться про повноцінне відновлення, оскільки для цього потрібні час та ресурси", - пояснив нардеп.

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

За інформацію директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, внаслідок масованих ворожих атак усі столичні ТЕЦ припинили виробляти електроенергію.

Крім цього через удари ворожих дронів та ракет частина столиці досі залишається без тепла. Харченко зазначив, що повторне підключення будинків, які залишилися без тепла, - складне завдання, оскільки навіть якщо вода була злита, все одно не виключені пошкодження внутрішньобудинкових систем опалення.

Вас також можуть зацікавити новини: