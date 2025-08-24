Літак під час транспортування зіткнувся зі стовпом, після чого врізався в огорожу на дорозі.

У Єревані російський винищувач МиГ-29 зіткнувся зі стовпом, повідомляють вірменські ЗМІ. Відео з аварією винищувача опублікував YouTube-канал ARMENIAN WORLD.

Зазначається, що інцидент стався в ніч на 24 серпня. Літак під час транспортування проспектом Аршакуняц зіткнувся зі стовпом, після чого врізався в огорожу на дорозі.

Зазначається, що попередньо, постраждалих внаслідок аварії немає. Патрульні та співробітники Військової поліції Міністерства оборони Вірменії перекрили рух на ділянці дороги до аеропорту Еребуні.

Як зазначає "Мілітарний", літак, який потрапив у аварію, — винищувач МиГ-29А з бортовим номером "15 червоний" (RF-92181, заводський номер 2960526360) 1989 року виробництва, дислокований на 3624-й авіабазі Еребуні у межах ОДКБ.

Ця авіабаза стала останнім місцем служби винищувачів МиГ-29А, які повітряно-космічні сили Росії активно списують.

"Не виключено, що на момент аварії літак транспортували після зняття з озброєння, оскільки востаннє він був помічений у повітрі ще у 2022 році", - пише видання.

Раніше в мережі з'явилося відео чергового "ноу-хау" росіян - інтеграціїї безпілотного перехоплювача на винищувач МіГ-29.

На відео квадрокоптер, ймовірно, прикріплений до літака за допомогою звичайних стяжок. Однак експерти зазначають, що практичність такого рішення є, м'яко кажучи, вкрай сумнівною – вочевидь, літак просто не зможе запустити дрон.

Також нагадаємо, в середині липня дрони атакували Луховицький авіаційний завод, який випускає винищувачі МіГ-29, МіГ-23, МіГ-29К/КУБ, МіГ-29М/М2.

