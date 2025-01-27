Цей конфлікт став найзначнішою дипломатичною кризою за десятиліття між США та одним із їхніх найважливіших союзників у Латинській Америці.

Колумбія погодилася прийняти депортаційні рейси з мігрантами зі Сполучених Штатів, тож обіцяні Дональдом Трампом мита на колумбійські товари поки що не набудуть чинності.

Як пише The Washington Post, дві країни провели більшу частину дня в напруженому протистоянні після того, як президент Колумбії Густаво Петро заявив, що не дозволить літакам з мігрантами приземлятися в його країні. Дональд Трамп у відповідь на це оголосив про введення мит у розмірі 25 відсотків на всі колумбійські товари. Він також заявив, що США негайно відкличуть візи в посадових осіб уряду Колумбії, їхніх союзників і прихильників.

Однак пізно ввечері в неділю прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт оголосила, що Колумбія "погодилася з усіма умовами президента Трампа", включно з дозволом військовим літакам США відправляти колумбійців назад. Водночас призупинення віз діятиме доти, доки не буде прийнято перший літак із депортованими, а наказ про тарифи та санкції буде "відкладений" на випадок, якщо Колумбія не виконає угоду.

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Як зазначає WP, незважаючи на вдале розв'язання конфлікту, він став найзначнішою дипломатичною кризою за десятиліття між США та одним із їхніх найважливіших союзників у Латинській Америці.

Серхіо Гусман, директор політичного консалтингового агентства Colombia Risk Analysis, заявив, що протистояння може підштовхнути Колумбію до зближення з Китаєм. Він зазначив, що Колумбія висловила зацікавленість у приєднанні до БРІКС - економічного партнерства Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки - і китайської ініціативи "Один пояс, один шлях".

Крім того, початкова відмова Колумбії прийняти депортаційні рейси може ускладнити обіцянки Трампа про масові депортації. Інші лідери Латинської Америки також порушили питання про поводження Сполучених Штатів із депортованими мігрантами.

Трамп націлився на мігрантів

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп напередодні своєї інавгурації, 19 січня, анонсував найбільшу депортацію в історії країни. Безпека кордонів посіла чільне місце в перших указах глави Білого дому.

Уже 22 січня Трамп підписав указ про закриття південного кордону США для нелегальних мігрантів. Таким кроком він виконав свою передвиборчу обіцянку.

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