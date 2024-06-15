Захід постійно повторює одні й ті самі помилки у своїй політиці щодо Росії, що можна розцінювати як ідіотію. Таку думку висловив віце-спікер Сенату Польщі Міхал Камінські.
"Мені шкода це визнавати, але ми, західний світ, - ідіоти. Ми повторюємо ті самі помилки щодо Росії, але очікуємо інших результатів", - обурився він.
Камінські підкреслив, Росія "з'їсть" Захід, якщо він продовжить повторювати старі помилки.
"Якщо ви дасте їм руку, вони вас з'їдять. Така їхня природа", - сказав він.
Проблеми Заходу в протистоянні Росії
Як писав УНІАН, у НАТО не знають, як реагувати на гібридні атаки Росії - підпали, вбивства і кібератаки, які здійснюються у країнах Європи. Як зазначають аналітики, НАТО не може відповідати симетрично, а публічні засудження Росію не лякають.
Втім, не все зовсім уже й погано. Як заявив політолог Андрій Піонтковський, Захід нарешті перестає лякатися "червоних ліній" Путіна і його блефу про загрозу застосування ядерної зброї. Прикладом зміни ситуації політолог вважає, зокрема, заяву президента Франції Макрона про те, що в його країни теж є ядерна зброя, яку він зробив у відповідь на чергову спробу РФ налякати НАТО "ядерною дубиною".