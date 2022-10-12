Він зауважив, що в Україні Росія "стикається з катастрофічною втратою бойового духу, поганим оснащенням, значним дефіцитом боєприпасів та політичною нестабільністю".

У президента Росії Володимира Путіна починає з’являтися розуміння, що РФ більше не є наддержавою через низку невдач російської армії в Україні.

Таку думку висловив міністр оборони Великобританії Бен Воллес в інтерв’ю Evening Standard.

"Він щойно виявив, що (Росія - ред.) – не наддержава. Це ключовий момент. З одного боку, ви повірили у власний хайп, паради, на яких ви рахували танки, вважали, що є невразливими, а на ділі – ні", – сказав він. Відео дня

Глава британського Міноборони зазначив, що російські сили програють в Україні через "свої військові можливості" та хибні "стратегічні припущення" досягти свого керівництва.

"На кожному кроці вони недооцінювали Україну і переоцінювали Росію. Але у Путіна в загашнику є мільйони людей, яких він може запхати у м'ясорубку без правил, без поваги до людських життів, до невинних людей і цивільного населення", – додав Воллес.

Він зазначив, що в останні дні контрнаступ України в Херсонській області сповільнився, та вона все одно зберігає перевагу, тоді як Росія "стикається з катастрофічною втратою бойового духу, поганим оснащенням, значним дефіцитом боєприпасів та політичною нестабільністю".

"Його (Путіна) стратегічні припущення, схоже, помилкові в усьому. Навіть обстріл випадкових цивільних об'єктів, в той час як ви повинні були обстрілювати військові цілі, не є стратегічним або розумним використанням ваших обмежених ресурсів", – вважає міністр оборони Британії.

Ракетний удар по Україні

Російські окупанти влаштували масований обстріл українських міст вранці 10 жовтня. Були зафіксовані "прильоти" по центру Києва, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Житомирській та інших областях.

Відомо, що Україну атакували високоточними ракетами. Зокрема, ракети Х101 і Х555 запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також застосували ракети "Калібр" з Чорного моря, "Іскандер", "С-300" та "Торнадо".

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