Агент міграційної служби США застрелив жінку: люди протестують, Трамп став на його захист

Міннеаполіс у скорботі після загибелі 37-річної місцевої жительки від рук агента міграційної служби.

Агент міграційної служби США (ICE) у суперечливому інциденті застрелив 37-річну жінку в американському місті Міннеаполіс. Це викликало бурхливу реакцію суспільства. Як повідомило The Independent, президент Дональд Трамп став на захист агента, губернатор штату закликав людей зберігати спокій, а школи скасували заняття.

Під час інциденту між міграційною службою та Рене Ніколь Маклін Гуд вона намагалася поїхати з місця події на своєму автомобілі, але агент став на шляху та відкрив вогонь. Він поцілив жінці у голову, що привело до смерті водійки. Після того посадовці штату та місцевої влади вимагали, щоб ICE залишила штат. Але міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем заявила, що агенти нікуди не йдуть.

За її словами, Міністерство внутрішньої безпеки направило до цього району понад 2000 офіцерів, це найбільша операції з забезпечення дотримання імміграційного законодавства в історії. Також Ноем повідомила, що було заарештовано понад 1500 осіб.

Як пише видання, вбивство Маклін Гуд у середу вранці в житловому районі на південь від центру міста було зафіксовано на відео свідками, і до вечора сотні людей вийшли на панахиду, щоб оплакати її та закликати громадськість чинити опір імміграційному контролю.

На відео стрілянини видно, як офіцер наближається до позашляховика, що зупинився посеред дороги, вимагаючи від водія відчинити двері та хапаючись за ручку. Автомобіль рушив вперед, а інший офіцер ICE, що стояв перед ним, дістав зброю та одразу ж зробив щонайменше два постріли з близької відстані.

З відео незрозуміло, чи контактував автомобіль з офіцером, і немає жодних ознак того, чи спілкувалася жінка раніше з агентами ICE. Після стрілянини позашляховик на великій швидкості врізався у два автомобілі, припарковані на узбіччі.

Ноем назвала інцидент "актом внутрішнього тероризму" проти співробітників ICE, заявивши, що водійка спробувала їх переїхати та протаранити своїм автомобілем.

"Наш офіцер діяв швидко та оборонно, вистрілив, щоб захистити себе та оточуючих", - зазначила міністр.

Президент Дональд Трамп висловив аналогічні звинувачення в соціальних мережах та захистив роботу ICE.

Що відомо про загиблу

За даними Politico, 37-річна Рене Ніколь Маклін Гуд, мати трьох дітей, нещодавно переїхала до Міннесоти. Вона була громадянкою США, народилася в штаті Колорадо. За відкритими даними, ніколи не фігурувала у справах правоохоронних органів, окрім штрафу за порушення правил дорожнього руху. У соцмережах вона описувала себе, як поетку та письменницю. Під час зустрічі з агентами ICE вона поверталася додому після того, як відвезла сина до школи.

Напад на резиденцію віцепрезидента США

Як повідомляв УНІАН, Цинциннаті, штат Огайо, затримали чоловіка, який у ніч на 5 січня пошкодив будинок віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Правоохоронці розповіли журналістам, що затриманий імовірно завдав шкоди майну, зокрема розбив вікна зовні приватного будинку. Після затримання чоловік був узятий під варту поліцією Цинциннаті. На момент інциденту резиденція була порожня, а віцепрезидент і його сім'я не перебували в Огайо.

