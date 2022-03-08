Польща може надати Україні винищувачі МіГ-29 і штурмовики Су-25.

Великобританія буде готова підтримати Польщу, якщо та вирішить передати Україні свої винищувачі МіГ-29.

Про це заявив глава Міністерства оборони Британії Бен Уоллес, передає Голос Америки.

"Польща - одна з небагатьох країн, які могли б виконати прохання України, - сказав він. - Я думаю, що в України має бути все, що вона може отримати, для здійснення оборони своєї території від неприкритої російської агресії".

Газета The Wall Street Journal раніше повідомляла, що Польща може надати Україні винищувачі МіГ-29 і штурмовики Су-25, отримавши натомість від США винищувачі F-16.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США не заперечували проти того, щоб Польща передала свої винищувачі Україні, це рішення повинна приймати сама Варшава. При цьому вона зазначила, що передача американських винищувачів Польщі замість радянських, які Варшава може передати Україні, займе тривалий час.