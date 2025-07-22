За словами міністра закордонних справ Франції, переговори мають відбуватися з урахуванням позицій обох сторін.

Росіяни висувають максималістські вимоги за кожної можливості, однак перемовини про мир не є підкоренням однієї сторони іншій, їхньою передумовою має бути припинення бойових дій. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час спільного брифінгу з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві, цитує Укрінформ.

За словами французького дипломата, Україна ще п'ять місяців тому показала, що готова до безумовного припинення вогню на 30 днів, відповідаючи на пропозицію США. Однак від РФ досі чекають такої відповіді.

"Але переговори мають враховувати позиції й інтереси обидвох сторін. Переговори - це не підкорення однієї сторони іншій. Президент Зеленський заявляв про те, що передумовою для переговорів мусить бути припинення вогню. Не можуть відбуватися переговори під бомбами", - сказав Барро.

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Також французький міністр наголосив:

"Ми памʼятаємо переговори у 2022 році, які ніби й тривали, але були перервані звірствами в Бучі, Ізюмі та продемонстрували нещирість російського президента".

Крім того, Барро додав, що одразу після схвалення ЄС 18 пакету санкцій проти Росії попросив свою команду почати роботу над новими, щоб змусити РФ до переговорів тоді, коли президент США Дональд Трамп висунув Москві 50-денний ультиматум.

Мирні переговори - останні новини

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи ініціативу Києва відновити діалог, підтвердив готовність країни до третього раунду. Також він прокоментував проєкти меморандумів, якими обмінялися сторони.

"Є наш проєкт меморандуму та є проєкт меморандуму, який передано українською стороною. Має бути обмін думками та переговори щодо цих двох проєктів, які поки є абсолютно діаметрально протилежними", - зауважив Пєсков.

Водночас видання Independent Türkçe повідомило, що переговори України та РФ у Стамбулі можуть відбутися 23-24 липня. За інформацією журналістів, сторони обговорюватимуть технічні теми: обмін полоненими, гуманітарну допомогу, безпеку інфраструктури та заходи для стабілізації кордонів.

У виданні підкреслили, що нині триває активна підготовка до зустрічі, а саме визначаються локації, організовується логістика, впроваджуються заходи безпеки.

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