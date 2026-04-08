Мирні переговори між США та Іраном відбудуться в п’ятницю: кого відправить Трамп

Трамп, найімовірніше, замінить голову делегації.

Перший раунд переговорів між Сполученими Штатами та Іраном про припинення війни заплановано на п'ятницю. Як пише Axios, можлива зустріч може відбутися в Ісламабаді за посередництва Пакистану.

Це будуть перші особисті переговори Адміністрації Трампа з іранськими чиновниками з початку війни

При цьому видання зазначає, що, хоча під час війни дипломатичні переговори з Іраном вів спеціальний посланник Білого дому Стів Віткофф за підтримки віцепрезидента Джей Ді Венса, ці ролі можуть змінитися під час особистих переговорів. Ймовірно, делегацію США очолить Венс.

"Високопоставлений американський чиновник заявив, що Венс налагодив взаєморозуміння з пакистанським фельдмаршалом Асімом Муніром, якого Трамп і глава МЗС Ірану Аббас Арагчі подякували за роботу щодо припинення вогню.

Серед учасників також може бути зять Трампа Джаред Кушнер.

Перемир'я між США та Іраном

Раніше Трамп погодився припинити атаки на Іран на два тижні, заявивши, що США вже досягли всіх військових цілей, які спочатку ставили, і навіть домоглися більшого.

В Ірані підтвердили перемир'я і повідомили, що в п'ятницю, 10 квітня, в Ісламабаді "з повною недовірою до американської сторони" розпочнуться переговори.

При цьому Іран погодився відкрити Ормузьку протоку, однак за умови, що атаки на Іран будуть припинені. Крім того, за даними ЗМІ, Іран і Оман стягуватимуть плату за проходження кораблів через протоку.

