Путіну неофіційно передали останню версію мирного плану для України, - Bloomberg

У Кремлі вважають отримання проєкту мирного плану значним "кроком вперед".

Російському диктатору Володимиру Путіну неофіційно передали проєкт мирного плану, який був узгоджений між Україною та європейськими партнерами. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами джерел, Путін отримав проєкт мирного плану на початку січня. Документ передав главі Кремля його помічник Кирило Дмитрієв.

Джерела в розмові з журналістами зазначили, що у Путіна тепер є час підготувати зауваження і пропозиції до очікуваних переговорів за участю спецпосланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Відео дня

Також співрозмовники агентства підкреслили, що в Кремлі розглядають отримання проєкту мирного плану як значний "крок вперед". Проте в документі все ще відсутні відповіді на багато питань, які цікавлять Москву.

Крім того, джерела заявили журналістам, що Росія впевнена в тому, що саме Кушнер допоміг вибудувати рамки переговорів і структурувати процес діалогу з Путіним.

Нова зустріч Віткоффа і Путіна - що відомо

Раніше спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що 22 січня він зустрінеться з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Проте, точне місце їх проведення поки залишається невідомим.

"Саме росіяни просять про цю зустріч. Я думаю, це важливий сигнал з їхнього боку", - додав Віткофф.

Також спеціальний посланець президента США підтвердив, що Путіну дійсно було надіслано відповідне запрошення. Він заявив, що кремлівський диктатор нібито хоче укласти мирну угоду з Україною, і що 20-пунктний мирний план готовий більш ніж на 90%.

Вас також можуть зацікавити новини: