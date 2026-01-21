Спецпосланець США анонсував зустріч з Путіним 22 січня

Інформацію про заплановану зустріч американський дипломат підтвердив особисто.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф завтра, 22 січня, зустрінеться з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

За словами дипломата, переговори вже заплановані, проте точне місце їх проведення поки залишається невідомим, пише Reuters. Цю ж інформацію підтвердив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Сам же Віткофф заявив: "Саме росіяни просять про цю зустріч. Я думаю, це важлива заява [сигнал] з їхнього боку". На питання, чи приєднається Путін до "Ради миру" Трампа, спецпосланець президента США відповів: "Думаю, так".

Також він підтвердив, що Путіну дійсно було надіслано відповідне запрошення. І заявив, що кремлівський диктатор нібито хоче укласти мирну угоду з Україною, і що 20-пунктний мирний план готовий більш ніж на 90%.

Новина доповнюється...

