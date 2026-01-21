Путін тріумфує, спостерігаючи за зростанням розколу в НАТО через Гренландію, - WSJ

Рішення Трампа про захоплення Гренландії ще більше підбадьорить Путіна в Україні.

Президент Росії Володимир Путін майже два десятиліття прагне підірвати міць НАТО. Тепер, коли президент США Дональд Трамп прагне отримати контроль над Гренландією, Росія з тріумфом спостерігає за проблемами Альянсу, пише The Wall Street Journal.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкинув твердження Трампа про те, що Росія захопить острів, якщо цього не зроблять США, заявивши, що у Москви таких планів немає. При цьому він також схвалив бажання Трампа захопити острів, порівнявши Гренландію з першим захопленням Росією території України – анексією Криму в 2014 році.

Як зазначає WSJ, ці заяви безпосередньо відображають побоювання деяких європейських лідерів, що рішення Трампа про захоплення Гренландії підірве норми міжнародного права і потенційно ще більше підбадьорить Путіна в Україні та Східній Європі.

"Це надзвичайна ситуація, яка розділяє Північну Америку і Європу", – сказав Джон Форман, колишній військовий аташе Великої Британії в Москві і Києві. "Росія, мабуть, сидить склавши руки і думає, що Різдво ще не закінчилося".

Він підкреслив, що радість Росії з приводу проблем НАТО, ймовірно, затьмарена можливістю того, що Трамп все-таки отримає контроль над Гренландією, розширивши присутність США в Арктиці.

Однак у найближчій перспективі боротьба за Гренландію сіє нестабільність в альянсі, який Москва давно розглядає як загрозу. Вторгнення Путіна в Україну було частково спрямоване на запобігання вступу Києва до НАТО. З того часу європейські лідери звинувачують Москву у веденні тіньової війни на континенті, включаючи вторгнення безпілотників і перерізання підводних кабелів, спрямовані на дестабілізацію західних суспільств.

Сергій Марков, російський політолог, який працював на Кремль, заявив, що зростаючий розкол між Вашингтоном і Брюсселем може стати першим "дзвіночком" у повній перебудові західної політики безпеки на користь Росії. Він припустив, що напруженість може перерости в конфлікт, який призведе до розпаду НАТО. А без європейських прихильників війна в Україні закінчиться на умовах Москви.

Але багато західних лідерів вважають такий сценарій малоймовірним. Вони намагаються переконати Трампа в непотрібності його прагнення врегулювати питання про Гренландію, запобігти торговельній війні і зберегти єдність Альянсу.

Трамп і Гренландія

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАТО обмежило обмін розвідданими з США через ситуацію з Гренландією. Зокрема, інсайдер альянсу зазначив журналістам, що плани Трампа "створюють напруженість і недовіру між європейськими та американськими колегами в НАТО".

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що намір США встановити контроль над Гренландією відрізняється від анексії Криму Росією. Бессент пояснив, що придбання Америкою острова краще відповідає інтересам США і Європи. Він висловив надію, що європейці зрозуміють, що це краще для Гренландії.

