Це може зробити миротворчу місію більш прийнятною для Росії.

Китай розглядає можливість участі в потенційній миротворчій місії в Україні. Як пише WELT AM SONNTAG з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах, китайські дипломати в Брюсселі провели неофіційні консультації з приводу того, як у Європі могли б поставитися до такого кроку.

При цьому джерела зазначають, що такий крок може зробити миротворчу місію більш прийнятною для Росії.

"Включення Китаю до "коаліції охочих" може потенційно посилити згоду Росії на присутність миротворчих сил в Україні". У будь-якому разі, питання "делікатне", - пише видання.

Відео дня

Миротворці в Україні - новини

Раніше спікер британського уряду заявив, що "багато" країн готові відправити своїх миротворців в Україну. Загалом "коаліція охочих" налічує понад 30 держав, але більшість із них готові допомагати іншими способами, тобто без відправки своїх солдатів в Україну.

При цьому на зустрічі голів Генштабів союзників у Лондоні досягнуто згоди, що для забезпечення миру в Україні знадобляться не тільки сухопутні війська, а й також потужні підрозділи ВПС і ВМФ.

Вас також можуть зацікавити новини: