Французький президент вважає армію України авангардом усієї Європи.

Україна наразі має найбільшу армію в Європі, але європейці все ж відправлять і своїх миротворців як фактор стримування Росії. Про це під час спільної прес-конференції із Володимиром Зеленським повідомив президент Франції Емануель Макрон.

"Ми вже сьогодні будемо працювати над тим, щоб посилити цю армію, для того, щоб армія була потужною, стримуючою силою для агресора. Ми будемо вести військове планування, програмування, навчання і підтримку, тому що ЗСУ будуть авангардом нашої сили стримування", – сказав Макрон.

Він також підтримав ідею відправки миротворців до України. За словами Макрона, сили стримування будуть стояти на військових базах в Україні у тилових районах.

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"Вони не будуть на лінії фронту, і не будуть на першій лінії контакту, але будуть силами, які будуть знаходитися на українській землі, і які будуть значними силами стримування", – додав Макрон.

За словами президента Франції, миротворці можуть навчати українських військових, забезпечувати логістику, а також стануть сигналом Кремлю.

"Це сигнал, що якщо буде нова атака проти України, то будуть атаковані не лише ЗСУ, а також ці сили, наш розгорнутий контингент. А коли наш контингент в такій ситуації опиняється в прямому конфлікту, він отримує вказівки безпосередньо від генштабів своїх країн. І тому ми чітко тоді будемо діяти, ми не будемо зараз на фронті, але ми будемо гарантами стояти на українській землі, це пацифістський підхід. І єдиний, хто може занурити в конфлікт всю цю ситуацію, це Росія, якщо вона знов задумає піти на нову агресію", – пояснив Макрон.

Миротворці в Україні: важливі новини

Напередодні журналісти Reuters зазначили, що Європа "відступила" від ідеї відправити миротворців в Україну. Низка дипломатів розповіли журналістам, що ідея наштовхнулася на проблеми технічно-логістичного характеру, а також на політичний спротив вдома і з боку РФ і США.

За словами одного європейського дипломата, ідея відправки військ була привабливою, "коли Україна була в кращому становищі", але за нинішньої ситуації європейці шукатимуть альтернативу миротворчій місії.

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