Республіканці все частіше публічно обурюються і виявляють дедалі більший скептицизм через політику Трампа.

Сенатори-республіканці все частіше публічно обурюються і виявляють дедалі більший скептицизм через нові мита Дональда Трампа, висловлюючи побоювання щодо наслідків для економіки США.

Як пише Associated Press, хоча на слуханнях у Сенаті та в інтерв'ю з журналістами республіканці постаралися спрямувати своє занепокоєння на помічників і радників Трампа, це однаково було рівнозначно рідкісному їхньому відходу від президента, якого вони в інших питаннях беззастережно підтримували.

Як зазначає видання, у них є всі причини для занепокоєння: фондовий ринок уже кілька днів перебуває в стані нестабільного падіння, і економісти попереджають, що ці плани можуть призвести до рецесії. Зокрема, стратегія Трампа може підірвати позиції американських виробників, які наразі залежать від таких матеріалів, як алюміній і сталь із Китаю.

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При цьому, як зазначає AP, республіканці зробили "делікатний двоетапний хід": спочатку розкритикували введення мит, а потім перейшли до похвали економічному баченню президента. Лідери республіканців у Конгресі, а також значна частина законодавців підкреслили, що Трампу потрібен час для реалізації своєї стратегії. Вони здебільшого відкинули ідею обмеження повноважень Трампа щодо мит, але очевидно, що серед пересічних республіканців зростає занепокоєння з приводу того, що буде далі.

"Хто платить ці високі мита? Це буде споживач. Я турбуюся про інфляційний ефект. Я турбуюся, що якщо почнеться торгова війна, то ринки закриються для американських фермерів, скотарів і виробників". - зазначив сенатор-республіканець Стів Дейнс.

При цьому неясні послання президента не дають змоги законодавцям зрозуміти, які радники та помічники мають вплив у Білому домі.

Сенатор Джон Кеннеді, республіканець із Луїзіани, сказав, що, коли він отримував дзвінки від бізнес-спільноти у своєму штаті, він не мав для них відповідей, окрім як сказати їм, що перспективи економіки невизначені. Кеннеді сказав, що повідомлення від помічників президента часто були суперечливими, навіть коли він висловлював підтримку довгостроковим цілям Трампа.

Мита Трампа

З моменту введення Трампом нових мит компанії, що входять в індекс S&P 500, втратили 5,8 трлн доларів ринкової вартості. Американські фондові ф'ючерси також п'ятий день поспіль падали.

При цьому Трамп дав інвесторам неоднозначні сигнали про те, чи збережуться мита в довгостроковій перспективі, назвавши їх "постійними", але водночас похвалившись, що вони чинять тиск на інших лідерів, які вже вимагають переговорів.

9 квітня набули чинності нові мита президента США Дональда Трампа щодо десятків країн, включно зі 104%-вими митами на китайські товари. Це поглибило глобальну торговельну війну.

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