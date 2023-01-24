Компанія Репіка привезла в Росію майже дві сотні топових вин Бургундії, Бордо і П'ємонту в обхід санкцій.

Кремль продовжує закуповувати сотні пляшок алкоголю вартістю в десятки тисяч доларів в обхід європейських санкцій.

Як йдеться в розслідуванні The Insider, займається цим Олексій Репік, друг дочки російського диктатора Катерини Тихонової.

Закупівлі рідкісних вин із захмарною вартістю організовували через компанію з орбіти Репіка, яка раніше возила продукти з Японії (від маринованого імбиру і соєвих соусів до міостимуляторів для м'язів).

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"В кінці минулого року маловідома компанія "Рятіко", що належить власнику фармацевтичного гіганта "Р-Фарм" Репіку, завезла в Росію одні з найдорожчих вин світу. Майже дві сотні найменувань рідкісних вин (сумарно 800 пляшок) потрапили в Росію в обхід санкцій Євросоюзу. Тільки закупівельні ціни десятків вин перевищують мільйон рублів за пляшку. І справа не тільки в захмарних цінах, але і в тому, що дістати ці вина не так просто", – пишуть журналісти.

З 23 листопада "Рятіко" привезла в Росію майже дві сотні топових вин Бургундії, Бордо і П'ємонту, в тому числі – вінтажні вина XX століття і вина з п'яти бордоських замків, які отримали найвищий статус в класифікації 1855 року.

"Якщо оцінювати імпорт "Рятіко" за даними про середні ціни в світі агрегатора WineSearcher, то тільки за листопад і грудень 2022 року компанія ввезла в Росію вин на 3,902 млн євро, або на 283,33 млн руб. за актуальним курсом. Якщо куплені пляшки були придбані в хорошому стані, а продавець мав гарантію їхнього походження, ця ціна могла бути значно вищою. Йдеться саме про ціну закупівлі, яка не враховує вартість доставки і ставку податків і акцизів", – йдеться в матеріалі.

The Insider припускає, що причини, через які маловідома компанія зі статутним капіталом в 10 тисяч рублів змогла знайти мільйони на закупівлю елітного алкоголю і отримати доступ до цього непростого ринку, варто шукати в особистості Репіка.

"Р-Фарм" Репіка є найбільшим фармацевтичним виробником Росії, стан бізнесмена оцінюється в 1,4 мільярда доларів. Крім того, у нього є очевидні зв'язки з родиною російського диктатора Путіна. Раніше "Важные истории" і Der Spiegel встановили, що офшорній компанії Репіка належить бізнес-джет Bombardier Global 5000, яким користувалася молодша дочка Путіна Катерина Тихонова. А сам бізнесмен, ймовірно, є її другом.

"Давня подруга Тихонової та її заступниця у фонді "Іннопрактика" Наталія Попова одружена з Кирилом Дмитрієвим, який очолює Російський фонд прямих інвестицій. З одного боку, Дмитрієв підтримує тісні стосунки з Тихоновою і був гостем на її весіллі з Кирилом Шамаловим. З іншого боку, очолюваний ним державний фонд щедро інвестує в бізнес Репіка", - зазначають журналісти.

Закуплені вина вартістю в мільйони рублів за пляшку в Росії можна знайти в ресторанах, що належать Олексію Репіку і Івану Сібіреву (був гендиректором "Стройтранснефтегаз", одного з найбільших підрядників "Газпрому").

Переважна більшість поставок імпортного алкоголю в Росію йшли через Балтію. Журналісти стверджують, що закупити його без допомоги європейських компаній, які посприяли б обходу санкцій, не вийшло б.

"Конкретно "Рятіко" застосувало креативну схему: 22 партії найбільш дорогих вин завезені як зразки для сертифікації. Розмір таких партій значно перевищує прописаний для таких випадків норматив "не більше 2,5 літрів кожного найменування", – йдеться в матеріалі.

"Алкогольні" санкції проти РФ

Після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, США запровадили санкції проти РФ, заборонивши відвантаження всього спиртного в цю країну. Повне ембарго ввела і Австралія. Євросоюз тим часом обмежився забороною на поставки алкоголю дорожче 300 євро за пляшку.

Європейський захід став лише символічним обмеженням, оскільки частка подібних вин становила менше 1% від загального числа відвантажень в Росію, і мала вдарити тільки по здатності олігархів насолоджуватися топовими винами Бургундії, Бордо і П'ємонту.

На тлі введених обмежень розцвів тіньовий імпорт, проте навіть в цих умовах ситуація з міцним алкоголем в Росії значно погіршилася. Лише за перші півроку 2022 року ввезення до Росії всіх міцних напоїв з-за кордону скоротилося майже на 35% (віскі – на 70% порівняно з 2021 роком, французький коньяк та імпортне пиво – на 60%, імпорт шампанського зупинився повністю). Закупівельні ціни на імпортне спиртне з лютого зросли на 27-40%, а по частині позицій – на 70%.

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