Петер Сійярто заперечує інформацію про блокування Угорщиною відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

Міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пропонує провести переговори України та Російської Федерації в Будапешті.

Про це Сійярто повідомив у Facebook.

"Я з жалем і потрясінням бачу, як деякі представники міжнародної політики і міжнародної преси не припиняють створювати фальшиві новини і брехню. Я не розумію, як деякі люди керують фабриками з виробництва фальшивих новин, коли люди помирають, бо триває війна. Тепер вони брешуть, що Угорщина блокує певні санкції проти Росії, і для прикладу, щодо системи SWIFT. Чітко заявляю: це неправда! Ми ніколи не виступали проти будь-якої санкційної пропозиції, ми не блокували і нічого не блокуємо", - заявив Сійярто.

Він наголосив, що Угорщина хоче миру.

"Саме тому я працюю. Саме тому я веду переговори з представниками російського і українського урядів, аби розпочати прямі перемовини у Будапешті", - зазначив Сійярто.

Він сказав, що говоритиме про це з лідерами ООН.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого президент України Володимир Зеленський закликав президента Росії Путіна розпочати переговори.

У даний час представники України і Росії проводять консультації про місце і час проведення переговорів.

Як заявляв радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, Зеленський і Путін можуть обговорювати питання про нейтральний статус України.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що президент України Зеленський попросив прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета посприяти проведенню переговорів з Путіним.