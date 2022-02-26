Міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пропонує провести переговори України та Російської Федерації в Будапешті.
Про це Сійярто повідомив у Facebook.
"Я з жалем і потрясінням бачу, як деякі представники міжнародної політики і міжнародної преси не припиняють створювати фальшиві новини і брехню. Я не розумію, як деякі люди керують фабриками з виробництва фальшивих новин, коли люди помирають, бо триває війна. Тепер вони брешуть, що Угорщина блокує певні санкції проти Росії, і для прикладу, щодо системи SWIFT. Чітко заявляю: це неправда! Ми ніколи не виступали проти будь-якої санкційної пропозиції, ми не блокували і нічого не блокуємо", - заявив Сійярто.
Він наголосив, що Угорщина хоче миру.
"Саме тому я працюю. Саме тому я веду переговори з представниками російського і українського урядів, аби розпочати прямі перемовини у Будапешті", - зазначив Сійярто.
Він сказав, що говоритиме про це з лідерами ООН.
Як повідомляв УНІАН, 25 лютого президент України Володимир Зеленський закликав президента Росії Путіна розпочати переговори.
У даний час представники України і Росії проводять консультації про місце і час проведення переговорів.
Як заявляв радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, Зеленський і Путін можуть обговорювати питання про нейтральний статус України.
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що президент України Зеленський попросив прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета посприяти проведенню переговорів з Путіним.