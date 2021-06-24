Інцидент стався під час церковного суду, на якому розглядалося питання про позбавлення священика сану.

У Греції священик облив кислотою сімох митрополитів на церковному суді.

Про це повідомляє Афінське агентство новин АМНА.

Інцидент стався під час церковного суду в монастирі Петракі в Афінах, на якому розглядалося питання про позбавлення священика сану. В результаті події митрополити були госпіталізовані з невеликими опіками, також постраждав співробітник поліції, який кинувся на допомогу.

Відомо, що нападник був священиком з єпархії Верії, він був вигнаний із сану за проступки після розгляду справи Синодальним судом. В даний час зловмисник затриманий, про мотиви свого вчинку він нічого не сказав.

Митрополитів у лікарні відвідав Міністр охорони здоров'я Греції Василіс Кікіліас. За його словами, двоє священнослужителів будуть переведені в іншу клініку для проведення пластичних операцій.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора