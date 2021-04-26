Найбільше хворих виявили в Індії, Туреччині та США, Україна займає 16 місце у світі, 8 в Європі.

За минулу добу у світі діагностували понад 727 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Туреччині та США. Україна займає 16 місце у світі та 8 в Європі.

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Як свідчать дані сайту Worldometers, в Індії зафіксували понад 354 тисячі нових інфікувань, у Туреччині – понад 38 тисяч, а у США – понад 34 тисячі випадків.

Окрім того, понад 32 тисячі хворих зареєстрували у Бразилії, а у Франції – понад 24 тисячі нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іран та Колумбія.

Україна серед країн світу займає 16 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 8 позицію.

У світі померли за добу майже 10 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус. За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 125,3 тис. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3,12 млн смертей від COVID-19.

Коронавірус в Україні і світі: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко