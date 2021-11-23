Франциска Сусано була останньою живою жінкою, яка народилася в XIX столітті.

На Філіппінах померла найстарша людина у світі Франциска Сусано, яку ласкаво називали Лола Іска. Жінці було 124 роки.

Про це повідомляє CNN Philippines.

Читайте такожНайстарша мешканка Бухареста отримала другу дозу вакцини від COVID-19 (відео)Жінки не стало ввечері в понеділок, 22 листопада. Вона померла у своєму будинку. Уряд рідного міста Лоли Кабанкалан на Західному Негросі підтвердив цю новину.

Франциска Сусано була останньою живою жінкою, яка народилася в XIX столітті. У документах жінки зазначено, що вона народилася 11 вересня 1897 року.

Працівник міської служби громадської інформації Джейк Карлайн Гонсалес повідомив, що наразі причина смерті Лоли невідома. Медики досліджують тіло на зараження коронавірусом, однак у жінки не було симптомів інфекції.

Як повідомляв УНІАН, раніше сестра Андре, найстарша мешканка Франції та Європи, одужала від коронавірусної хвороби за кілька днів до 117-го дня народження.

Автор: Марта Гичко