Померла найстарша людина світу / Фото: CNN

На Філіппінах померла найстарша людина у світі Франциска Сусано, яку ласкаво називали Лола Іска. Жінці було 124 роки.

Про це повідомляє CNN Philippines.

Читайте такожНайстарша мешканка Бухареста отримала другу дозу вакцини від COVID-19 (відео)Жінки не стало ввечері в понеділок, 22 листопада. Вона померла у своєму будинку. Уряд рідного міста Лоли Кабанкалан на Західному Негросі підтвердив цю новину.

Франциска Сусано була останньою живою жінкою, яка народилася в XIX столітті. У документах жінки зазначено, що вона народилася 11 вересня 1897 року.

Жінці було 124 роки / Фото: City Government of Kabankalan

Працівник міської служби громадської інформації Джейк Карлайн Гонсалес повідомив, що наразі причина смерті Лоли невідома. Медики досліджують тіло на зараження коронавірусом, однак у жінки не було симптомів інфекції.

Франциска була останньою живою жінкою, яка народилася в XIX столітті / Фото: City Government of Kabankalan

Як повідомляв УНІАН, раніше сестра Андре, найстарша мешканка Франції та Європи, одужала від коронавірусної хвороби за кілька днів до 117-го дня народження.

Автор: Марта Гичко