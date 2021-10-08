Вогняний стовп видно здалеку, на заводі вмикали сирену тривоги.

В Росії на заводі, який належить "Газпрому", прогримів потужний вибух, після чого почалася пожежа. Інцидент стався у ніч на 8 жовтня.

Про пожежу повідомляє російське видання "Інтерфакс".

Так, 8 жовтня у 01:50 на Амурському газопереробному заводі трапився вибух. Згодом почалася пожежа. Завод належить "Газпрому".

За повідомленням видання, вибух стався через розгерметизацію обладнання. Ніхто не постраждав, проте інформація може оновитися.

Розгерметизація відбулася на другій технологічній лінії. Внаслідок цього стався викид та загоряння газу. Пожежу вже локалізували. Свідки інциденти знімали вогняний стовп, який виник після вибуху, на відео. На заводі вмикали сирену тривоги.

Читайте такожУ Росії чоловік у військовій формі влаштував вибух у відділенні поліції (фото)Завод "Газпрому" зупинив роботу. На місце вибуху приїхали пожежники, рятівники та аварійні служби. Також експерти мають встановити розмір шкоди та особи тих людей, які можуть бути причетними до інциденту. Місцева прокуратура вже повідомила про перевірки на дотримання законів про пожежну безпеку.

На відео можна почути коментарі працівників заводу. Ніхто не панікує, не біжить від вогню - росіянам було цікаво дивитися на вогняний стовп.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у вересні в РФ був ще один вибух - у житловому будинку під Москвою, там загинули дві людини.

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Автор: Поліна Кузенко