Нападник зник із місця злочину, поліція веде його пошуки.

У місті Золінген, що на заході Німеччини, стався напад із ножем. Німецькі ЗМІ повідомляють про кількох загиблих.

На сайті видання Bild стверджується, що під час масового заходу чоловік вдарив ножем випадкового перехожого.

Троє людей вбито, ще четверо поранені внаслідок нападу невідомого з ножем на тих, хто святкував день міста в Золінгені на заході Німеччини. Дані про інцидент підтвердили в регіональному поліцейському управлінні, пише DW.

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Нападник зник із місця злочину, поліція веде його пошуки. Святкування, які мали тривати до 25 серпня, наразі скасовано, а громадян попросили покинути центральні райони міста.

"Сьогодні ввечері ми всі в Золінгені в шоці, жаху і великій печалі. Ми хотіли разом відсвяткувати річницю нашого міста, а тепер нам доводиться оплакувати загиблих і поранених. Моє серце розривається від того, що на наше місто було скоєно напад. У мене навертаються сльози, коли я думаю про тих, кого ми втратили. Я молюся за всіх, хто все ще бореться за своє життя", - прокоментував трагедію обербургомістр Золінґена Тім Курцбах на своїй сторінці у Facebook.

Напади в Німеччині - інші випадки

У Німеччині в центрі розміщення біженців помер 46-річний українець. Це сталося в місті Росток на північному сході німецької федеральної землі Мекленбург-Померанія.

У правоохоронних органах зазначили, що обставини смерті чоловіка вказують на ймовірне вбивство. Відомо, що українця з важкими пораненнями знайшов працівник служби безпеки в гуртожитку, який і викликав швидку допомогу. Однак медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть.

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