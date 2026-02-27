Фіцо відповів на запрошення Зеленського приїхати до України

Словацький прем'єр каже, що хотів би, аби зустріч відбулася в одній із держав-членів ЄС.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського зустрітися для обговорення "українсько-словацької співпраці", але хотів би зробити це на території однієї з країн-членів Євросоюзу. Про це словацький лідер написав на своїй сторінці у Facebook.

"Український президент запропонував провести спільні переговори зі словацькою стороною щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці. Я прийняв це запрошення та доручив Управлінню уряду Словацької Республіки і Міністерству закордонних справ та європейських справ Словацької Республіки у співпраці з українською стороною знайти відповідний термін для такої зустрічі, при цьому я надаю перевагу зустрічі з українським президентом на території однієї з держав-членів ЄС, які український президент інтенсивно відвідує", - зазначив він.

Також Фіцо розповів, що під час телефонної розмови попросив Зеленського надати інформацію, "коли і чи взагалі буде відновлено транзит нафти через територію України до Словаччини".

"Я аргументував це тим, що ми маємо законне право на такі поставки на підставі підписаних угод із постачальниками, а також рішення ЄС щодо використання енергетичних ресурсів із Росії до кінця 2027 року", - пояснив він.

За словами Фіцо, він поінформував Зеленського, що рішення зупинити транзит нафти "спричиняє Словаччині логістичні труднощі та економічні збитки".

"Розмова свідчить, що ми маємо різні погляди на стан нафтопроводу. Тоді як наші розвідувальні дані підтверджують, що нафтопровід не пошкоджений і нічого не перешкоджає транзиту нафти, український президент наполягав, що ремонт нафтопроводу потребує тривалого часу", - зазначив словацький прем'єр.

Він розповів, що повідомив Зеленському про намір разом із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном "створити інспекційну групу, до складу якої увійдуть експерти, номіновані Європейською комісією та державами-членами ЄС, яка безпосередньо на місці встановила б реальний стан технологічних пошкоджень нафтопроводу або його здатність продовжувати транзит нафти на територію Словацької Республіки".

"Я нагадав українському президенту, що українська сторона досі не дозволила нашому послу в Києві провести таку інспекцію і що таку можливість не було надано також послу Європейського Союзу в Україні. Президент Зеленський відхилив таку інспекційну діяльність, посилаючись на негативний висновок українських спецслужб", - написав Фіцо.

Підсумовуючи, він наголосив, що, на його думку, "українська сторона не зацікавлена у відновленні транзиту нафти через українську територію".

Орбан і Фіцо вимагають відновити роботу нафтопроводу "Дружба"

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Орбан написав гнівного листа Зеленському, у якому вимагав відновити роботу нафтопроводу "Дружба". Він звинуватив Україну у нібито блокуванні нафтопроводу і стверджував, що нібито дії Зеленського суперечать інтересам Угорщини та ставлять під загрозу безпечне і доступне енергопостачання до угорських сімей.

27 лютого стало відомо, що Орбан та Фіцо пропонують створити слідчу комісію для оцінки стану трубопроводу "Дружба". У соцмережі Х угорський прем'єр заявив, що трубопровід нібито насправді працює, а поставки нафти не відновилися через політичне рішення президента України. "Я домовився з Робертом Фіцо, що ми створимо спільну слідчу комісію. Завданням цієї слідчої комісії буде виїхати на місце і на власні очі переконатися в реальності ситуації", - зазначив Орбан.

В українському МЗС спростували звинувачення Угорщини у тому, що Україна не відновлює постачання нафти через нафтопровід "Дружба" з політичних причин - раніше таку думку озвучував очільник угорського МЗС Петер Сіярто. Речник МЗС України Георгій Тихий називав його заяви "брехливими".

