Він є одним із найбільш високопоставлених ізраїльських офіцерів, убитих у боях за останній час.

У перестрілці з бойовиками угруповання ХАМАС загинув командир ізраїльської бригади "Нахаль" полковник Йонатан Штайнберг.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю у соцмережі X (Twitter). Полковник був убитий 7 жовтня біля кібуца Керем Шалом.

"42-річний Стейнберг із південного міста Шомрія прямував до місця зіткнень, де билися його підлеглі, коли він зіткнувся з терористом, який убив його. Він є одним із найбільш високопоставлених ізраїльських офіцерів, убитих у боях за останній час", – наголошує The Times of Israel.

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Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Вранці з Сектора Гази по країні випустили понад 2 тисячі ракет, десятки бойовиків прорвалися до прикордонних міст Ізраїлю.

Відомо, що внаслідок нападу загинули щонаменше 250 осіб, і влада вважає, що це число збільшиться. Крім того, кількість поранених стрімко зростає, вона вже перевалила за 1500 осіб.

Також зʼявилася інформація про можливу загибель в Ізраїлі громадянки України. Президент Зеленський повідомив, що ці дані зараз перевіряються.

Тим часом прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Армія оборони Ізраїлю негайно задіє всю свою міць, щоб знищити ХАМАС. Він також закликав мешканців Гази забиратися з міста. Згодом в Секторі Гази почали лунати вибухи, ЗМІ пишуть, що ізраїльська армія перетнула територію Гази на півночі, там іде бій.

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