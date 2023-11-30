Російський міністр переконаний, що Захід розв'язав проти Росії гібридну війну і має намір використовувати Молдову, як інструмент.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оголосив Молдову "наступною жертвою" у протистоянні Кремля з країнами Заходу. Таку заяву він зробив на міністерській зустрічі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

У своєму виступі Лавров серед іншого торкнувся питання врегулювання придністровського конфлікту і звинуватив Захід у небажанні реалізувати запропонований Росією "меморандум Козака", який нібито міг вирішити проблему "ще 20 років тому".

"НАТОвський і ЄСівський Брюссель тоді безцеремонно торпедував вже парафований Кишиневом і Тирасполем документ. А зараз вбивають і "формат 5+2" – останнє, що залишається від спільних зусиль з придністровського врегулювання. По суті Молдавію готують на долю наступної жертви в розв'язаній Заходом гібридній війні проти Росії", – заявив Лавров.

Відео дня

Довідка УНІАН. Так званий "формат 5+2" – міжнародна переговорна група, створена в 2005 році для мирного врегулювання придністровського конфлікту. Під "п'ятіркою" тут зашифровані сторони конфлікту (Молдова і самопроголошене Придністров'я) і посередники в переговорах (Росія, Україна і ОБСЄ). "Двійка" - це спостерігачі в особі Євросоюзу і США. Останній раунд переговорів у цьому форматі відбувся у червні 2021 року.

У Міністерстві закордонних справ Молдови вже відреагували на погрози Лаврова.

"З початку жорстокого вторгнення РФ проти України в Молдові ми відчули весь арсенал спроб дестабілізації, які Росія почала проти нас. Заяви Росії, і сьогодні, і в попередні рази, є частиною серії ворожих дій, які РФ намагається здійснити щодо нашої країни за останні 30 років. На щастя, протягом цього часу наші західні держави-партнери були поруч з нами, допомагаючи нам успішно долати ці загрози. Ми наполягаємо на негайному і безумовному виведенні російських військ з нашої території" – сказав радник міністра закордонних справ Ігор Захаров.

Російські погрози Молдові

Дана заява Лаврова – вже не перша подібна. Так, в лютому цього року в одному з інтерв'ю Лаврова запитали, яка країна стане ціллю Росії після України. Прямо не кажучи, що Молдова буде "ціллю", глава російської дипломатії почав розповідати про те, як президент Майя Санду нібито незаконно захопила владу в Молдові і взяла курс на Захід.

Тоді ж у лютому президент Санду висловила переконання, що своїм героїчним опором російській агресії українська армія врятувала і Молдову теж. В іншому випадку Росія б вторглася і в цю країну.

Вас також можуть зацікавити новини: