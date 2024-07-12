Цей офіс буде зосереджений на зміцненні співробітництва між НАТО та країнами Близького Сходу та Північної Африки.

НАТО створить свій перший в історії офіс зв'язку на Близькому Сході та в Північній Африці в Аммані (Йорданія) на тлі конфліктів, що вирують у регіоні від Червоного моря до сектора Газа та Лівану, повідомляє Breaking Defense.

Зазначається, що рішення, ухвалене союзниками на саміті НАТО, маркує важливу віху у глибокому стратегічному партнерстві між Йорданією та Альянсом.

Згідно з заявою НАТО, офіс буде зосереджений на зміцненні співробітництва між НАТО та країнами Близького Сходу та Північної Африки.

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"Рішення визнає важливу роль Йорданії як маяка стабільності як у регіональному, так і глобальному контексті, а також як давнього борця за боротьбу з транснаціональними загрозами, включаючи тероризм та екстремізм", - йдеться у заяві.

Як сказано в публікації, Йорданія не є членом НАТО. Проте, вона стала єдиною країною Близького Сходу, яка допомогла США та їхнім союзникам протистояти шквалу з 300 ракет і безпілотників, запущених Тегераном під час безпрецедентної прямої конфронтації між Іраном та Ізраїлем.

"Одна з причин [те, що НАТО не обрала країну Перської затоки або члена альянсу Туреччину] полягає в тому, що Йорданія відігравала дуже активну роль у захисті від нападу Ірану на Ізраїль у квітні. Йорданія, ймовірно, розглядає глибшу інтеграцію із Заходом через НАТО як стратегічний імператив, тому це могло бути скоріше поштовхом з боку Аммана, ніж Брюсселя", - сказав Breaking Defense Райан Бол, старший аналітик MENA у мережі RANE.

Він додав, що арабські держави Перської затоки "не зовсім готові до чистого вступу до НАТО", оскільки намагаються підтримувати баланс між собою та Іраном або наголошують на суворому нейтралітеті. За словами Бола, Йорданії зручніше відкрито співпрацювати із Заходом, особливо після того, як квітневі події продемонстрували ефективність "оборонного характеру цього партнерства".

Доцент Центру досліджень безпеки Близького Сходу та Південної Азії Девід Де Рош розглядає відкриття офісу, в основному як символічну подію, яка визнає Йорданію ключовим партнером у регіоні для НАТО. Він додав, що лише небагато країн у регіоні знаходяться ближче до інтересів, цінностей та можливостей НАТО, ніж Йорданія, і відкриття офісу є визнанням цього.

У статті йдеться, що офіс НАТО в Аммані також виступатиме як представництво, зближуючи Йорданію та країни Альянсу.

"Це забезпечить регулярну взаємодію між НАТО та йорданською владою, сприяючи тим самим кращому загальному розумінню національного та регіонального контексту, а також розробці та реалізації партнерських програм та заходів, включаючи, серед іншого, конференції, курси та навчання. Програми в таких галузях, як стратегічний аналіз, цивільне надзвичайне планування та готовність до надзвичайних ситуацій, кризове управління, громадська дипломатія, кібербезпека та зміна клімату", - йдеться у заяві НАТО.

Атака Ірану на Ізраїль - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Іран у ніч на 14 квітня атакував Ізраїль, запустивши понад 300 ракет та безпілотників. Більшість запусків було здійснено з Ірану, частина – з Іраку та Ємену. Іран також запустив 110 ракет класу "земля-земля".

До Медичного центру на півдні Ізраїлю загалом доставили 12 людей протягом ночі. Серед них 7-річна дівчинка, яка отримала тяжкі поранення уламками снаряда.

Контрадмірал Даніель Хагарі, головний представник армії Ізраїлю заявив, що майже 99% повітряних цілей було перехоплено. Частину цілей збили американські військові до підльоту до Ізраїлю, частину – ВПС Йорданії.

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