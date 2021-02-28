Заплановані навчальні заходи на морі, на суші і в повітрі.

Понад 700 військових із шести країн НАТО візьмуть участь у багатонаціональних навчаннях "Посейдон 21".

Вони пройдуть на березі Чорного моря під командуванням ВМС Румунії, повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Радіо Румунії".

Під час навчань 13 військових кораблів, дев'ять літаків, вантажівка з піротехнічним обладнанням і підводний робот будуть використовуватися на морі, на суші і в повітрі.

Офіційне відкриття навчань відбулася 27 лютого в румунському порту Констанца. Вони триватимуть до кінця наступного тижня.

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Командування флоту в Констанці очолить заплановані навчальні заходи на морі, на суші і в повітрі, в яких будуть брати участь об'єднані сили і засоби з Франції, Греції, Іспанії, США, Туреччини та Румунії.

Сценарій навчань включає спільні послідовності дій по боротьбі з підводними погрозами, в яких відпрацьовуються оперативні процедури НАТО з виявлення та знешкодження морських мін і саморобних вибухових пристроїв, послідовність дій для боротьби з авіацією, надводними кораблями і підводними човнами супротивника, а також маневри для буксирування пошкодженого корабля, поповнення запасів у морі та надання першої допомоги.

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Автор: УНІАН