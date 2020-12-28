У НАТО зазначили, що російські військові літаки несуть потенційні ризики для цивільних літаків.

Винищувачі військово-повітряних сил країн НАТО цього року сотні разів вилітали на перехоплення військових літаків РФ, які без попередження наблизилися до повітряного простору цих країн.

Про це повідомляє lb.ua із посиланням на прес-службу Північноатлантичного альянсу.

"ВПС НАТО у всій Європі вимушені були вилітати понад 400 разів у 2020 році для перехоплення невідомих літаків, що наближалися до авіаційного простору альянсу. Майже 90 відсотків таких вильотів, - близько 350, - були спричинені появою російських військових літаків. Це більше, ніж у 2019 році", - йдеться в повідомленні.

У НАТО зазначили, що російські військові літаки несуть потенційні ризики для цивільних літаків. Це пов'язано з тим, що вони не передають дані транспондерів щодо місця знаходження або висоти, не повідомляють про польотні плани та не виходять на зв'язок із диспетчерами повітряного руху.

"У всій Європі близько 40 радарів повітряного спостереження та вузлів звітності та близько 60 реактивних літаків НАТО чергують цілодобово та без вихідних, щоб служити силою швидкого реагування для літаків, які потрапляють у біду або не відповідають міжнародним правилам польоту поблизу повітряного простору Альянсу", - зауважили в Альянсі.

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НАТО здійснює повітряне патрулювання над Естонією, Латвією і Литвою з 2004 року, коли ці балтійські країни приєдналися до Альянсу. Також літаки Альянсу здійснюють патрулювання в регіоні Західних Балкан для країн, які не мають власних бойових літаків - Албанії, Словенії і Чорногорії. Також літаки НАТО у 2020 році допомагали контролювати повітряний простір для Румунії, Болгарії та Ісландії.

Для контролю за повітряним простором Альянс має два оперативні центри ВПС: у Німеччині та в Іспанії, які стежать за повітряним простором над Європою.

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Автор: УНІАН