Соратники опозиціонера кажуть, що керівництво колонії ховає опозиціонера від адвокатів.

Ув'язнений російський опозиціонер Олексій Навальний поскаржився на "різке погіршення" свого здоров'я у в'язниці. Крім того, його близький соратник розповів, що Навальному не дозволяють зустрічатися з адвокатами.

Як пише The Guardain, опозиціонер розповів про "серйозний біль у спині" й оніміння однієї ноги. Через це він не може стояти на ній. Про це сказав Леонід Волков. Адвокати Навального скаржаться, що їм не дозволили зустрітися з ним у середу. Вони підозрюють, що його помістили в лазарет колонії ІК-2 у Володимирський області.

"Ми не розуміємо, де Олексій Навальний перебуває і чому його ховають від його ж адвокатів", - сказали захисники опозиціонера. Вони підозрюють, що адміністрація в'язниці намагається приховати його вірогідну госпіталізацію.

Читайте такожDie Welt: Росія може повернути стару звичку СРСР позбавляти громадянства незгоднихВ колонії ІК-2 діє строгий режим. В'язні в ній зазвичай відрізані від зовнішнього світу. Прихильники Навального кажуть, що бояться за його життя. Він пережив спробу отруєння хімічною зброєю "Новачок" минулого літа. Після повернення в Росію з лікування в Німеччині його кинули за ґрати на два з половиною роки за звинуваченнями у розтраті, які він сам назвав політичними.

Росія відмовилася виконувати рішення Європейського суду з прав людини про негайне звільнення Навального, тому що його безпека у в'язниці не може бути гарантована.

"За всіх умов, про які нам відомо, гостре погіршення його здоров'я не може не викликати великого занепокоєння", - написали у заяві адвокати Ольга Михайлова і Вадим Кобзев. Вони додали, що Навальний вперше за весь час ув'язнення не з'явився на призначену зустріч зі своїми захисниками.

Затримання та арешт Навального: що відомо

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту «Внуково», але був перенаправлений в «Шереметьєво». Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін в 3,5 року на реальний у справі «Ів Роше». Всього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки та вісім місяців.

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Переклад: Лесь Димань