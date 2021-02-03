Напередодні Навальному замінили умовний термін реальним ув'язненням.

Російського опозиціонера Олексія Навального, якого напередодні засудили до реального терміну вироку, етапують до місця відбування покарання після набрання чинності рішенням суду. Його помістять в одну з колоній загального режиму в регіоні, близькому до Москви.

Про це розповів заступник голови ОНК Москви Микола Зуєв, передає російський "Интерфакс".

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"Відповідно до закону, після вступу в силу винесеного сьогодні рішення, Навального повинні етапувати у виправну колонію за місцем проживання. Але оскільки в Москві немає колоній загального режиму, то Навального повинні етапувати в який-небудь найближчий регіон, тобто в одну з колоній Центрального федерального округу РФ", - сказав він.

За його словами, Навальний теоретично може залишитися відбувати покарання в госпзагоні при СІЗО Москви. Але такий варіант він називає малоймовірним.

Протести в Росії через арешт Навального

23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.

На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.

Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін на 3,5 року на реальний у справі "Ів Роше". Всього Навальний відповідно до рішення повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.

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Автор: Юрій Годован