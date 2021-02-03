Російського опозиціонера Олексія Навального, якого напередодні засудили до реального терміну вироку, етапують до місця відбування покарання після набрання чинності рішенням суду. Його помістять в одну з колоній загального режиму в регіоні, близькому до Москви.
Про це розповів заступник голови ОНК Москви Микола Зуєв, передає російський "Интерфакс".
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"Відповідно до закону, після вступу в силу винесеного сьогодні рішення, Навального повинні етапувати у виправну колонію за місцем проживання. Але оскільки в Москві немає колоній загального режиму, то Навального повинні етапувати в який-небудь найближчий регіон, тобто в одну з колоній Центрального федерального округу РФ", - сказав він.
За його словами, Навальний теоретично може залишитися відбувати покарання в госпзагоні при СІЗО Москви. Але такий варіант він називає малоймовірним.
Протести в Росії через арешт Навального
- 23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
- Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.
- На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.
Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії
- Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.
- Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.
- В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.
- 18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.
- 2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін на 3,5 року на реальний у справі "Ів Роше". Всього Навальний відповідно до рішення повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.
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