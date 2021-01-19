Стали відомі умови утримання опозиціонера в ізоляторі.

Опозиційного російського політика Олексія Навального доставили в слідчий ізолятор "Матроська тиша", там він буде перебувати під вартою в спецблоці.

Читайте також"Будуть масові акції": російський журналіст спрогнозував події в РФ після арешту НавальногоПро це повідомив відповідальний секретар Громадської спостережної комісії (ОНК) Москви Олексій Мельников, пише російський "Інтерфакс".

"Навальний сказав, що з боку співробітників установи, морального і фізичного тиску на нього не чиниться", - сказав Мельников.

Зазначається, що Навальний міститься в тримісній камері карантинного відділення, там він знаходиться один. Камера обладнана холодильником, електричним чайником, телевізором. У камері є гаряча вода.

За словами Мельникова, в слідчому ізоляторі Навального забезпечили постільним приладдям, необхідним посудом, а також йому був виданий гігієнічний набір.

"Олексію Анатолійовичу роз'яснили, що він може замовити самостійно або через родичів необхідні продукти харчування і речі в магазині СІЗО", - сказав представник ОНК.

Повернення Навального в Росію

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння минулого літа.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але він був перенаправлений в "Шереметьєво".

Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

Сьогодні суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

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Автор: УНІАН