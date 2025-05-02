Етель Катерхем також є однією з найстаріших людей, які пережили коронавірус.

Жителька Великої Британії офіційно стала найстарішою людиною у світі у віці 115 років. Такий рекорд зафіксували представники Книги рекордів Гіннеса. Про це пише Sky News.

Йдеться про Етель Катерхем, яка живе в будинку для літніх людей у графстві Суррей.

Відомо, що вона стала новою рекордсменкою після смерті 30 квітня 116-річної монахині з Бразилії Іни Канабарро Лукас.

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Зазначається, що Катерхем встановила багато рекордів, серед яких вона стала останньою живою людиною, яка народилася в 1909 році.

"Вона також є наймолодшою людиною, яка була названа найстарішою жінкою за останні 12 років. Пані Катерхем також є однією з найстаріших людей, які пережили коронавірус, оскільки вона захворіла на нього у віці 110 років у 2020 році", - зазначили у Sky News.

Крім того, жінка пережила свого чоловіка Нормана, який помер ще у 1976 році, а також обох своїх дітей Джем та Енн, які померли після 2000 року.

Коли в неї запитали, в чому її секрет довгого життя, вона відповіла:

"Кажіть "так" кожній можливості, тому що ви ніколи не знаєте, до чого вона призведе. Майте позитивний ментальний настрій і робіть все в міру".

Що відомо про Етель Катерхем

Катерхем має міцне здоров'я та полюбляє сидіти в саду свого будинку для літніх людей, який був названий на її честь Садом Етель.

Народилася жінка в Гемпширі (Велика Британія) 21 серпня 1909 року, яка стала другою з восьми наймолодшою дитиною у сім'ї.

"Її старша сестра Гледіс також прожила довге життя, померши у віці 104 років і 78 днів у 2002 році", - додали у матеріалі.

Також відомо, що Катерхем у 18 років переїхала до Індії, аби працювати нянею та часто згадує про миті свого життя звідти.

"Повернувшись, вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, майором британської армії, на званому обіді в 1931 році - пара одружилася в Солсберійському соборі два роки по тому. Вони переїхали жити до Гонконгу та Гібралтару, коли його відрядили за кордон, а місис Катерхем повернулася до своєї любові до дітей і відкрила власну дитячу кімнату під час їхнього перебування в Азії", - підкреслили у Sky News.

Вже після повернення до Великої Британії подружжя оселилося в Сурреї, де жінка народила доньок. Джема померла на початку 2000-х, а Ен у віці 82 років у 2020 році.

Інші світові рекорди

Як писав УНІАН, раніше стало відомо про жінку, яка має найдовший язик у світі. Йдеться про Шанель Теппер, яка легко керує своїм язиком довжиною 9,75 см. До прикладу, жінка здатна обмотати язиком ложку і підняти її.

Також повідомлялось, що український богатир Олексій Новіков встановив новий світовий рекорд. Зокрема українець у 18-дюймовій становій тязі (тяга від рівня коліна) потягнув 550 кг, що є не лише спортивним досягненням, а й символом незламності українського народу.

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