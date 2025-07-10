Ракета має унікальну систему наведення, пояснив Роман Світан.

Громадяни Китаю, яких напередодні затримала СБУ через шпигунство, могли розвідувати систему наведення ракети "Нептун". Про це в етері "Radio NV" розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

"Це ракета повітряного базування Х-35. Грубо кажучи, це ракета літак-корабель, протикорабельна ракета. Коли було ухвалено рішення її покращувати, її приземлили. Зняли з літака, посадили на пускові установки. А далі покращили систему наведення. І з ракети земля-корабель, вийшла дуже хороша крилата ракета земля-земля. З дуже якісною, інноваційною системою наведення. У світі такої немає наразі", – сказав Світан.

Він додав, що в українській ракеті "Нептун" поєднані машинний зір, штучний інтелект та системи РЕБ. Крім того, як відзначає експерт, ракета не реагує на ворожі засоби радіоелектронної боротьби.

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"Там завантажується визначене зображення у певному діапазоні. І саме для китайців дуже важливо. Вони хочуть дізнатися систему наведення. Адже якщо наші спеціалісти поділятися з НАТО системою наведення і вони відбудують деякі позиції, то китайцям буде важко протидіяти ракетам такого типу. І вони намагаються механізми протидії. Адже чудово розуміють, що за деякий час половина ракет НАТО буде з такою системою наведення", – додав Світан.

Ракета "Нептун": важливі новини

Напередодні СБУ затримала Києві двох громадян Китайської Народної Республіки. Зазначається, що вони намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

У Китаї відреагували на затримання своїх громадян, заявивши, що наразі вони перевіряють інформацію щодо цього випадку. Зокрема речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що "законні права та інтереси китайських громадян повинні бути захищені" у цьому випадку.

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