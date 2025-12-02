Гаага посилює оборону Жешува, щоб гарантувати безпечне постачання зброї Україні.

Нідерланди перекинули до Польщі системи протиповітряної оборони Patriot і NASAMS, щоб посилити захист логістичного хабу НАТО в Жешуві — головного вузла, через який проходить військова допомога для України. Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Розгортання відбулося 1 грудня та триватиме до 1 червня 2025 року. До Польщі направлено дві системи Patriot, одну NASAMS та близько 300 військовослужбовців. Підрозділ є інтегрованим і включає також системи боротьби з безпілотниками, забезпечуючи багаторівневу PПО проти потенційних загроз — від балістичних та крилатих ракет до дронів, гелікоптерів і винищувачів.

Йдеться про захист центру NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), який координує постачання зброї союзників та підготовку українських військових. Саме через Жешув проходить значна частина озброєння, яке надходить Україні.

Відео дня

У Гаазі підкреслили, що місія спрямована на три ключові цілі:

захист території НАТО;

стримування російської агресії;

гарантування стабільної військової підтримки України.

Також Нідерланди оголосили про закупівлю 100 радарів для виявлення дронів у компанії Robin Radar — технології, вже перевірені в умовах війни в Україні.

Що передувало

Логістичний хаб НАТО в Жешуві, відомий як NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), координує постачання військової допомоги Україні та навчання українських солдатів. Через нього проходить озброєння та техніка, надані союзниками, а персонал хабу забезпечує їхнє безпечне транспортування до місця призначення.

Хаб відіграє ключову роль у підтримці українських військових і стримуванні агресії, надаючи інтегровану логістичну та навчальну підтримку.

Як повідомляв УНІАН, у вересні група російський дронів перетнула повітряний простір Польщі. Міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський. Зокрема тоді відповів, чи були російські дрони були спрямовані у Польщу з метою атаки на логістичний центр у Жешуві.

"Я не можу підтвердити або заперечити це, бо дрони були збиті. Тому, ви лише можете екстраполювати [оцінювати, робити висновки - УНІАН] з причини, і вам потрібно поговорити з військовими експертами, аби бути впевненим", - сказав тоді Сікорський.

Вас також можуть зацікавити новини: