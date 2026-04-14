У Європі ціле місто назавжди знесуть і зітруть з карт: усе заради одного проєкту

Влада розглядає радикальний план знищення історичного населеного пункту.

Мальовниче місто Мурдейк у Нідерландах опинилося під загрозою повного знищення протягом найближчого десятиліття, повідомляє Digi24.

Відомо, що причиною такого жорсткого рішення стала гостра потреба держави у новій інфраструктурі для переходу на відновлювані джерела енергії. Через дефіцит вільної землі влада розглядає Мурдейк як "ідеальне місце" для будівництва високовольтних трансформаторних станцій та заводів з виробництва водню.

Місцеві жителі, чиї родини мешкали тут поколіннями, перебувають у розпачі. Рибалка Джако Коман, чий бізнес процвітає з 1918 року, не стримує емоцій у розмові з журналістами.

"Нас ведуть на забій. Ти лягаєш спати з цією думкою і прокидаєшся з нею", – сказав він.

Ситуація настільки напружена, що на вулицях села вже з’явилися прапори, приспущені на знак жалоби. Тим часом будинки вже виставляють на продаж, але покупців немає.

Власниця місцевого магазину Андреа зізнається, що найбільше її лякає невідомість щодо сільського цвинтаря, де поховані її рідні.

"Я боюся, що втрачу свій дім. Тут так багато життя. Але через 10 років може не залишитися нічого", – додала жінка.

Мер міста Аарт Ян Меркерке назвав обговорення знесення будинків і кладовищ "найважчим рішенням" у своїй кар'єрі.

На його думку, тиск на місцеву владу є величезним, адже уряду потрібно близько 450 гектарів землі – це площа приблизно 700 футбольних полів.

Наразі муніципалітет схиляється до того, щоб пожертвувати одним селом заради порятунку інших чотирьох, але остаточне рішення очікується наприкінці цього року.

