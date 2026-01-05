'Я порядна людина': Мадуро на суді у США відмовився визнавати свою провину

Мадуро заявив, що він не бачив обвинувального висновку до явки в суд і не знає своїх прав.

Сьогодні, 5 січня, повалений президент Венесуели Ніколас Мадуро і його дружина постали перед федеральним суддею в Нью-Йорку, США. Їх звинувачують у наркотрафіку та інших злочинах, пише The New York Times.

На першій появі в суді Мадуро заявив, що заперечує свою провину.

"Я президент Венесуели. Я вважаю себе військовополоненим. Я порядна людина. Мене захопили в моєму будинку в Каракасі", - сказав він у суді.

Відео дня

Відповідаючи на запитання судді, Мадуро заявив, що він не бачив обвинувального висновку до явки в суд і не знає своїх прав. У виданні зазначили, що поваленого президента Венесуели і його дружину доправили до суду лише за два дні після того, як їх захопили під час військової операції США в Каракасі, через що у захисту Мадуро, найімовірніше, не було достатньо часу для підготовки до слухання.

Зазначається, що суддя запропонував зачитати обвинувальний висновок, але Мадуро через перекладача заявив, що волів би прочитати документ особисто. Баррі Поллак, адвокат поваленого президента Венесуели, який раніше представляв засновника проекту Wikileaks Джуліана Ассанжа, наголосив, що Мадуро не визнає себе винним за всіма чотирма пунктами обвинувачення.

Поллак додав, що наразі не клопотатиме про звільнення Мадуро під заставу. Проте, він підкреслив, що може це зробити пізніше.

Адвокат Мадуро зазначив, що він може подати клопотання, що стосуються ролі Мадуро як глави суверенної держави. Також він заявив, що у нього є питання щодо законності військового викрадення поваленого президента Венесуели.

Пізніше суддя оголосив, що наступне слухання у справі відбудеться 17 березня. Незабаром після цього підсудних вивели із зали суду.

Як Мадуро та його дружину доправили до суду

Раніше Тhe Guardian писало, що захопленого армією США венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес привели до суду в Нью-Йорку. Їх доправили в будівлю суду імені Даніеля Патріка Моїхена на Мангеттені.

Мадуро доставили в тюремному одязі, зі скутими руками, в оточенні охорони. До суду його доставили на броньованому автомобілі. Відомо також, що з будівлі в'язниці Мадуро і його дружину перевозили вертольотом.

Мадуро звинувачують, зокрема, у "наданні правоохоронного прикриття та логістичної підтримки" наркоторговцям. Також його звинувачують у продажі венесуельських дипломатичних паспортів відомим наркоторговцям і сприянні перельотам під дипломатичним прикриттям для повернення прибутків від наркотиків із Мексики до Венесуели.

Вас також можуть зацікавити новини: