Зеленський вперше прокоментував арешт Мадуро американцями

Президент України пожартував щодо сьогоднішніх подій у Венесуелі.

Президент України Володимир Зеленський натякнув, що США могли б вирішити проблему і з деякими іншими диктаторами так само, як вирішили проблему із Ніколасом Мадуро у Венесуелі. Відповідну заяву український лідер зробив під час спілкування з журналістами.

Так, його попросили прокоментувати сьогоднішні події у Венесуелі, де американський спецназ провів блискавичну операцію і викрав місцевого диктатора Ніколаса Мадуро для подальшого суду у США.

"Ну як тут відреагувати? Ну що я можу сказати? Якщо можна так з диктаторами, ось так - то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі", - сказав Зеленский і розсміявся.

Захоплення Мадуро: останні новини

Як писав УНІАН, у США планують судити Ніколаса Мадуро за "наркотероризм", контрабанду наркотиків в Америку та змову проти США. Справу розклядатимуть в Нью-Йорку.

При цьому Трамп вже натякнув, що може зайнятися проблемами із наркокартелями у Мексиці, які, на його думку, в цій країні мають більше влади, ніж президент. Крім того, президент США зацікавився стражданнями кубинського народу.

