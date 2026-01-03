Сибіга відреагував на удар США по Венесуелі і затримання Мадуро

Режим Мадуро порушив право народів жити вільно, без диктатури і гноблення, заявив міністр.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на удар Сполучених Штатів Америки по Венесуелі і затримання диктатора Ніколаса Мадуро. Його допис з'явився у мережі Х.

Очільник МЗС України наголосив, що "Україна послідовно захищала право народів жити вільно, без диктатури, гноблення та порушень прав людини".

"Режим Мадуро порушив усі ці принципи в усіх відношеннях. Демократичні країни та правозахисні організації по всьому світу наголошували на поширених злочинах, насильстві, катуваннях, утисках, зловживанні всіма основними свободами, крадіжці голосів та знищенні демократії та верховенства права його режиму", - зазначив Сибіга.

Він нагадав, що Україна, як і багато інших країн у різних частинах світу, не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників.

"Народ Венесуели повинен мати шанс на нормальне життя, безпеку, процвітання та людську гідність. Ми й надалі підтримуватимемо їхнє право на таку нормальність, повагу та свободу. Ми виступаємо за подальший розвиток відповідно до принципів міжнародного права, надаючи пріоритет демократії, правам людини та інтересам венесуельців. Дякуємо всім у світі, хто допомагає захищати життя", - висловився український міністр.

Як у світі відреагували на удари США по Венесуелі

Як повідомляв раніше УНІАН, в ЄС відреагували на захоплення Мадуро, назвавши його нелегітимним президентом Венесуели і закликавши усіх до стриманості. За словами віцепрезидентки Єврокомісії, верховної представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас, за будь-яких обставин необхідно дотримуватися принципів міжнародного права та Статуту ООН.

МЗС Німеччини висловило стурбованість у зв'язку з американською операцією у Венесуелі. У Берліні вважають ситуацію "поки що неясною в низці аспектів" і заявили, що перебувають у тісному контакті з німецьким посольством у Каракасі.

Тим часом в МЗС РФ, коментуючи події у Венесуелі, заявили про недопустимість "воєнного втручання ззовні" і засудили американські удари. Дипломатичне відомство країни-агресорки наголосило, що Венесуелі має бути "гарантоване право самій визначати свою долю". Аналогічні заяви опублікували Іран і Колумбія.

