Удар США по Венесуелі: в РФ раптом заявили про недопустимість 'воєнного втручання ззовні'

Американську операцію засудили також Іран і Колумбія.

Міністерство закордонних справ Росії засудило американські удари по Венесуелі. Про це йдеться в офіційній заяві відомства.

"Сьогодні вранці США здійснили акт збройної агресії проти Венесуели. Це викликає глибоку стурбованість і засудження... У цій ситуації важливо, передусім, не допустити подальшої ескалації, налаштуватися на знаходження виходу зі становища шляхом діалогу", - наголосили у відомстві.

Там додали, що Венесуелі має бути "гарантоване право самій визначати свою долю без якогось деструктивного, тим більше воєнного втручання ззовні".

Також Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що рішуче засуджують американську військову атаку на Венесуелу і "кричуще порушення національного суверенітету та територіальної цілісності країни", пише The Guardian.

Крім того, з'явилася реакція президента Колумбії Густаво Петро, у якій ідеться, що уряд країни "відкидає агресію проти суверенітету Венесуели та Латинської Америки".

Удар США по Венесуелі

Як повідомляв раніше УНІАН, у суботу, 3 січня, США почали операцію проти Венесуели. ЗМІ писали, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наказав завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, включно з військовими. Зазначалося, що венесуельська бронетехніка стягується до президентського палацу. У мережі поширювали кадри ударів по Каракасу, ймовірно, ракетами Tomahawk.

За інформацією МЗС Венесуели президент Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан. У відомстві наголосили, що метою США є "захоплення стратегічних ресурсів Венесуели, зокрема її нафти та корисних копалин", і закликали "всі соціальні та політичні сили в країні активувати плани мобілізації та відбити цей імперіалістичний напад".

Пізніше Трамп підтвердив "успішний удар" по Венесуелі, а також повідомив про захоплення лідера країни Мадуро із дружиною. Їх обох, за словами очільника Білого дому, вивезено із країни. За даними CBS News, Мадуро захопили бійці вищого підрозділу спеціального призначення збройних сил США "Дельта".

