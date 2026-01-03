В ЄС відреагували на захоплення Мадуро

Європейський союз закликає до стриманості.

В Європейському союзі вважають Ніколаса Мадуро нелегітимним президентом Венесуели і закликають усіх до стриманості. Відповідну заяву у соцмережі X зробила віце-президентка Єврокомісії, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

За її словами, вона вже встигла переговорити з державним секретарем США Марко Рубіо та послом ЄС у Каракасі. Каллас також зауважила, що Брюссель "уважно стежить" за ситуацією у Венесуелі.

"ЄС неодноразово заявляв, що пан Мадуро не має легітимності, і захищав мирний перехід влади. За будь-яких обставин необхідно дотримуватися принципів міжнародного права та Статуту ООН. Ми закликаємо до стриманості", - заявила Кая Каллас.

Відео дня

Оновлено о 14.04. Міністерство закордонних справ Німеччини висловило стурбованість у зв'язку з американською операцією у Венесуелі.

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією у Венесуелі і сприймаємо повідомлення, що надходять, з найбільшою тривогою", - цитує заяву дипломатів видання DW.

У Берліні вважають ситуацію у Венесуелі "поки що неясною в низці аспектів" і заявили, що перебувають у тісному контакті з німецьким посольством у Каракасі.

Операція США у Венесуелі: останні новини

Як писав УНІАН, раніше сьогодні президент США Дональд Трамп заявив про успішну військову операцію у Венесуелі, яка завершилася захопленням самопроголошеного президента крани Ніколаса Мадуро разом із дружиною і їх вивезенням з країни. За даними ЗМІ, затримання здійснив спецпідрозділ "Дельта", водночас джерела венесуельської опозиції припускають, що захоплення могло бути "договірним".

МЗС Росії засудило американську операцію у Венесуелі, назвавши її актом збройної агресії, що викликає глибоку стурбованість, і закликало не допустити подальшої ескалації та шукати вихід через діалог, наголосивши на праві Венесуели самостійно визначати свою долю без зовнішнього воєнного втручання. Аналогічні заяви зробили в МЗС Ірану, де назвали атаку грубим порушенням суверенітету й територіальної цілісності країни. Також президент Колумбії Густаво Петро засудив "агресію" проти суверенітету Венесуели та Латинської Америки.

Вас також можуть зацікавити новини: