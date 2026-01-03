Витягли просто зі спальні: Трамп показав фото полоненого Мадуро

За даними журналістів, диктатора "здав" хтось із його оточення.

Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро разом з дружиною зараз перебувають на борту американського авіаносця "Іводзіма", який прямує до Нью-Йорка. Про це повідомив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News.

"Прилетіли гелікоптери, і вони полетіли гелікоптером. Це був гарний політ – я впевнений, що їм сподобалося", - сказав Трамп, пояснюючи, як Мадуро опинився на авіаносці.

Також президент США опублікував у своїй соцмережі фото Мадуро на борту корабля.

Відео дня

За словами Трампа, США ретельно готувалися до операції із захоплення Мадуро, аж до будівництва точної копії його будинку. Операцію спочатку планували провести на кілька днів раніше, але перенесли через погоду.

Як пише The New York Times із посиланням на обізнані джерела, ЦРУ мало свого агента у венесуельському уряді і через нього відстежувало місце перебування Ніколаса Мадуро з точністю до хвилин. Крім того, диктатора відстежували за допомогою цілої ескадрильї стелс-дронів, які постійно моніторили ситуацію у Венесуелі.

За даними джерел CNN, Мадуро та його дружину витягли просто з їхньої спальні посеред ночі, коли вони спали. За словами неназваного американського чиновника, рейд, здійснений елітним підрозділом "Дельта" армії США, обійшовся без жертв серед американців.

За даними ABC News, Мадуро спочатку доставлять на військову базу США в Гуантанамо на Кубі, де його посадять на літак ФБР до Нью-Йорка.

Захоплення Мадуро: останні новини

Як писав УНІАН, раніше Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати братимуть активну участь у подальших змінах у Венесуелі після захоплення Ніколаса Мадуро. Він наголосив, що Вашингтон не може допустити приходу до влади іншої подібної фігури.

Також Трамп розповів операцію із захоплення Мадуро, похваливши дії американського спецназу. За словами Трампа, військові були готові до "другої хвилі" операції, однак через ефективність і потужність першої фази в ній не виникло потреби.

Вас також можуть зацікавити новини: