Дмитро Пєсков звинуватив Захід у нагнітанні ситуації та провокаціях

В Російській Федерації черговий раз відреклися від планів напасти на Україну. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "Росія протягом всієї своєї історії ніколи ні на кого не нападала".

Про це заявив спікер Путіна в коментарі російському телеканалу.

"Закликаємо поставити собі питання: Який сенс Росії на когось нападати? Закликаємо згадати історію. Ну, скажімо так, з історією все-таки у них на Заході, як ми переконалися нещодавно, не дуже добре. Але нагадуємо, що Росія протягом всієї своєї історії ніколи ні на кого не нападала. І Росія, яка пережила стільки воєн - це остання країна в Європі, яка взагалі хоче говорити, навіть вимовляти слово "війна", - заявив Пєсков.

При цьому він звинуватив Захід у нагнітанні ситуації та провокаціях через названі дати "вторгнення Росії в Україну",

"Ну, бачите, президент сам на це не звертає уваги, але в цілому подібні заяви, звичайно, - це такий елемент провокаційного характеру. Річ у тім, що це безпосередньо веде до нагнітання напруженості", - підсумував Пєсков.

Крім того, він заявив, що ситуація на Донбасі така, що "будь-яка іскра або дрібна спланована провокація може призвести до непоправних наслідків".

Загострення на Донбасі - що відомо

Станом на 22:00 19 лютого у зоні ООС зафіксували 122 порушення режиму тиші за добу, з яких 108-із застосуванням забороненої "Мінськом" зброї. Двоє українських військових загинули, четверо поранені.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно заявив, що російські кадрові військові і спецслужби готують терористичні акти на окупованих територіях Донбасу, щоб ввести в Україну Збройні Сили РФ під виглядом "миротворців".

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Росія планує вторгнення в Україну невдовзі.

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