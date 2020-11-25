Берлін став притулком для ліворадикалів.

25 листопада водій на авто з написами «Зупиніть політику глобалізації» та «Прокляті вбивці дітей і старих» врізався у ворота офісу канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Про це повідомляє Reuters.

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Поліція арештувала порушника на місці події. Мотиви такого вчинку з’ясовуються.

Унаслідок ДТП потерпілих немає. Транспорт і ворота теж майже не постраждали.

«Канцлер й інші члени уряду, працівники канцелярії ніколи не піддавалися небезпеці», – сказав у коментарі агентству офіційний представник уряду Штеффен Зайберт.

Журналістам не вдалося з’ясувати, чи була на момент події Меркель усередині приміщення.

Берлін став притулком для ліворадикалів, які повсякчас перешкоджають девелоперським проектам великих глобальних компаній.

Тероризм у Європі: що відомо

Європа нині знаходиться у стані підвищеної готовності після того, як імовірні ісламістські бойовики вбили 8 людей в Парижі, Ніцці та Відні. У вівторок поліція Швейцарії затримали підозрювану у джихаді жінку, яка напала з ножем на відвідувачів універмагу.

Чотири роки терорист в’їхав у натовп на берлінській різдвяній ярмарці, унаслідок чого під колесами вантажівки загинули 11 громадян.

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Автор: Яна Ставська